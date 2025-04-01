年損7.4億到股價翻倍的永續企業　沈茂根暨大分享邦泰創業心法

▲邦泰複合材料公司董事長沈茂根（右）赴暨大演講，以自己的傳奇人生激勵學生。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

上市櫃邦泰複合材料公司發展低碳與循環經濟材料有成、為具備綠色循環經濟指標國際企業；邦泰董事長沈茂根日前受邀到國立暨南國際大學演講，分享該公司從年虧7.4億，到近一季股價翻倍的人生成功經驗，揭示企業對人才需求與創業成功關鍵。

當天活動吸引兩百多位師生到場聆聽；暨大副校長曾永平引言強調，邦泰在沈茂根帶領下成功轉型，成為國內重要ESG（環境、社會和公司治理）企業，股價翻倍即可以證明其具備高度發展潛力。

66歲的沈茂根回顧，當年自高雄醫學院牙醫系畢業就演講教學，吸引兩百多位醫師聆聽，也引起醫界譁然；30幾歲創立連鎖牙醫診所，12年前於股票公開市場中買下邦泰複合材料公司，從製造鞋子、生產工程塑膠起家，曾在某一年慘損7.4億、銀行抽銀根，歷經重整後，費時6年終於轉虧為盈，目前在台灣、大陸、越南都有工廠，更跨足生物可分解、回收再製材料。

沈茂根表示，希望邦泰能成為百年企業，而低碳、永續與循環經濟是世界趨勢，塑膠中和低碳材料也是邦泰的強項，如7-11之前販售的馬來貘杯，全家便利商店販售的杯、盤，採用竹粉、咖啡或甘蔗渣的生物可分解材料，都是邦泰代表性產品，另有太陽能光電的設備材料框架，以高強度、耐鏽蝕、低碳排、易回收特性，獲得國際專利與高科技複合材料大獎；邦泰亦有全世界首創熱壓廠，協助Uniqlo等知名品牌，將衣服回收製成的循環經濟材料，在減碳與永續領域領先群倫。

沈茂根說自己樂在工作、領頭打拼，也激發員工熱情，要求員工至少拜訪客戶15次、不輕言放棄，更宣稱80歲要在大巨蛋開演唱會；他也勉勵暨大的學生們，年輕就是本錢，要勇敢走出舒適圈、大膽做夢，初出社會要以業務工作為首要選擇，臉皮要厚才容易成功，也要培養終身受用的語文能力、並爭取海外工作機會，快速累積經驗，除了英語，像邦泰到越南去投資，若懂越南話就有機會當主管，否則就算學歷高，也只能當幹部或研究人員。

沈茂根最後強調，失敗越多的人累積更多的經驗，未來成功機會越大，而AI時代來臨須更多元化學習；他在演講會後熱情回應同學們希望能投入綠色產品研發的請益，也對該校學生的創新思考與創業企圖心印象深刻。