　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

年損7.4億到股價翻倍的永續企業　沈茂根暨大分享邦泰創業心法

▲邦泰複合材料公司董事長沈茂根（右）赴暨大演講，以自己的傳奇人生激勵學生。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲邦泰複合材料公司董事長沈茂根（右）赴暨大演講，以自己的傳奇人生激勵學生。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

上市櫃邦泰複合材料公司發展低碳與循環經濟材料有成、為具備綠色循環經濟指標國際企業；邦泰董事長沈茂根日前受邀到國立暨南國際大學演講，分享該公司從年虧7.4億，到近一季股價翻倍的人生成功經驗，揭示企業對人才需求與創業成功關鍵。

當天活動吸引兩百多位師生到場聆聽；暨大副校長曾永平引言強調，邦泰在沈茂根帶領下成功轉型，成為國內重要ESG（環境、社會和公司治理）企業，股價翻倍即可以證明其具備高度發展潛力。

66歲的沈茂根回顧，當年自高雄醫學院牙醫系畢業就演講教學，吸引兩百多位醫師聆聽，也引起醫界譁然；30幾歲創立連鎖牙醫診所，12年前於股票公開市場中買下邦泰複合材料公司，從製造鞋子、生產工程塑膠起家，曾在某一年慘損7.4億、銀行抽銀根，歷經重整後，費時6年終於轉虧為盈，目前在台灣、大陸、越南都有工廠，更跨足生物可分解、回收再製材料。

▲邦泰複合材料公司董事長沈茂根赴暨大演講，以自己的傳奇人生激勵學生。（圖／國立暨南國際大學提供）

沈茂根表示，希望邦泰能成為百年企業，而低碳、永續與循環經濟是世界趨勢，塑膠中和低碳材料也是邦泰的強項，如7-11之前販售的馬來貘杯，全家便利商店販售的杯、盤，採用竹粉、咖啡或甘蔗渣的生物可分解材料，都是邦泰代表性產品，另有太陽能光電的設備材料框架，以高強度、耐鏽蝕、低碳排、易回收特性，獲得國際專利與高科技複合材料大獎；邦泰亦有全世界首創熱壓廠，協助Uniqlo等知名品牌，將衣服回收製成的循環經濟材料，在減碳與永續領域領先群倫。

沈茂根說自己樂在工作、領頭打拼，也激發員工熱情，要求員工至少拜訪客戶15次、不輕言放棄，更宣稱80歲要在大巨蛋開演唱會；他也勉勵暨大的學生們，年輕就是本錢，要勇敢走出舒適圈、大膽做夢，初出社會要以業務工作為首要選擇，臉皮要厚才容易成功，也要培養終身受用的語文能力、並爭取海外工作機會，快速累積經驗，除了英語，像邦泰到越南去投資，若懂越南話就有機會當主管，否則就算學歷高，也只能當幹部或研究人員。

沈茂根最後強調，失敗越多的人累積更多的經驗，未來成功機會越大，而AI時代來臨須更多元化學習；他在演講會後熱情回應同學們希望能投入綠色產品研發的請益，也對該校學生的創新思考與創業企圖心印象深刻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 2 2417 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吃鍋貼驚見「咬過口香糖」！八方雲集：終止門市加盟關係
長榮機票「下殺3158元起」！　限定15天開搶
鍾文智「棄1億保釋金」潛逃！詭異過程曝　律師太衝擊
薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓傻眼！　節目急P來不及
猜中柯文哲就醫結果！醫再猜劇本「曝2走向」
43歲議員猝逝　慈父頭七慟罵「落荒而逃！」惹鼻酸
快訊／小微抵達桃園機場：我有錯嗎？
陸海警也出動「環島執法」　官媒：要降妖除魔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

地震週年！太管處持續3大目標修復重建　6大熱門景點列重點

年損7.4億到股價翻倍的永續企業　沈茂根暨大分享邦泰創業心法

台東2份便當500元！他拿養樂多「還要+20元」傻眼　店家回應了

泰豐輪胎自辦市地重劃區動工　預計115年底完工帶動中壢發展

40歲受孕卻空歡喜　專家：試管＋PGS提高懷孕與活產率

南投縣首辦日月潭國際撐竿跳高賽　遊客欣賞美景和美技大飽眼福

南投縣力推兒童及少年未來教育與發展帳戶　獲評全國開戶類組第一

中國醫大、台灣世展會等單位攜手　仁愛鄉布蘭部落希望健康廚房啟用

基隆醫院火災自救疏散演練　提升醫療機構防災應變力

南青論壇點燃青年行動力！　「南青行動」計畫助夢想起飛

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

金秀賢記者會「不給問」　記者直球對決..已讀不回

BIGBANG演唱會合體！GD緊抱他們笑了　大聲提太陽「優囉奔」急下跪謝罪XD

【這下S定了】爸爸車上有護唇膏？他急忙澄清+狂打電話找主人XD

【超強魔術！】狂搖可樂開瓶竟沒爆？還可以轉移二氧化碳到香檳

地震週年！太管處持續3大目標修復重建　6大熱門景點列重點

年損7.4億到股價翻倍的永續企業　沈茂根暨大分享邦泰創業心法

台東2份便當500元！他拿養樂多「還要+20元」傻眼　店家回應了

泰豐輪胎自辦市地重劃區動工　預計115年底完工帶動中壢發展

40歲受孕卻空歡喜　專家：試管＋PGS提高懷孕與活產率

南投縣首辦日月潭國際撐竿跳高賽　遊客欣賞美景和美技大飽眼福

南投縣力推兒童及少年未來教育與發展帳戶　獲評全國開戶類組第一

中國醫大、台灣世展會等單位攜手　仁愛鄉布蘭部落希望健康廚房啟用

基隆醫院火災自救疏散演練　提升醫療機構防災應變力

南青論壇點燃青年行動力！　「南青行動」計畫助夢想起飛

黃子佼涉「持2259個兒少性影像」怎發現的？　吹哨者揭關鍵內幕

Melody遭前夫告2年「今天總算過去了」！被當面議論…痛心：冷暖自知

金秀賢一哭惹火韓國民眾！　連署請願「金秀賢防止法」：嚴懲戀童癖

天王天后幕後推手出手了！　親揭「虛偽亂象」曝生存潛規則

車震到一半「誤踢排檔」！滑出巷口被路人敲窗　女星急遮：看得到

國民黨罷免綠委死亡連署數嚇人　藍議員爆「名冊」來自藍營青工會

二刀流前「開綠燈」　大谷翔平跨季連38次盜壘成功

連10戰猛繳雙10數據　勇士威希奪PLG職籃單周最佳球員

北市老牌私幼爆不當管教　3教保員停聘重罰48萬

大甲媽遶境「氣象署團隊」隨行　沿途廟宇快閃播氣象

#閩南狼 送別 #陸配 #恩綺 被譏小丑！怒嗆：只會欺負台灣人民

地方熱門新聞

台東2份便當500元！當地人傻眼　店家回應了

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

泰豐輪胎自辦市地重劃區動工　預計115年底完工

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

40歲受孕卻空歡喜　專家：試管＋PGS提高懷孕與活產率

南投縣首辦日月潭國際撐竿跳高賽

南投縣推兒少未來教育發展帳戶獲評全國開戶類組第一

台中驚傳工程車自撞民宅

仁愛鄉布蘭部落希望健康廚房啟用

「南青行動」計畫總行動金50萬助夢想起飛

「巷仔Niau」限定好禮搶曝光邀請民眾一同來蒐集！

綠色循環經濟大企業　邦泰董座暨大分享創業心法

台南東區東門路二段鐵皮商店火警消防人員破門搶救

台東池上玄武宮三載圓科遶境祈福

更多熱門

相關新聞

344位學生集結！創意提案啟動改變契機

344位學生集結！創意提案啟動改變契機

面對不斷轉變的社會議題，一群對世界懷抱理想並渴望行動的青年正悄悄成形！為了鼓勵更多青年以創意與專業參與公共事務、實踐永續理念，新北市政府青年局再次啟動「2025 Social Designer青年永續社會設計挑戰賽」，邀請全台青年一同投入SDGs實踐，為推動永續社會注入嶄新的行動力。

國立海大校長許泰文　獲頒北港國小榮譽校友

國立海大校長許泰文　獲頒北港國小榮譽校友

陳建宏醫師推廣預防醫學全台巡迴公益演講達499場

陳建宏醫師推廣預防醫學全台巡迴公益演講達499場

智庫公布2024永續調查　台企關心「職安」首次超越「經濟績效」

智庫公布2024永續調查　台企關心「職安」首次超越「經濟績效」

農用紙膜 有機栽培減塑環保新選擇

農用紙膜 有機栽培減塑環保新選擇

關鍵字：

暨大邦泰複合材料公司沈茂根演講綠色企業循環經濟永續

讀者迴響

熱門新聞

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

大地震　泰潛水員驚見魚群「躺平」奇景

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開

快訊／大陸東部戰區宣布：今起在台灣周邊聯合演訓 「多向進逼」

快訊／小微被帶往專勤隊！移民署將擬強制遣返程序

快訊／解放軍宣布對台軍演　直播畫面曝光

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

小微還在台灣　八炯閩南狼今早衝她家

快訊／4縣市大雨特報　清明連假變天時間曝

神操作？　車主不堪塞車　高速公路集體「倒車7公里」

台糖出重手解約！要業者返還銀髮住宅

即／印尼5.6地震　官方：沒有海嘯威脅

台東2份便當500元！當地人傻眼　店家回應了

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

更多

最夯影音

更多

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面