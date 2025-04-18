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玉山塔塔加年均64萬人造訪　塔塔加三山新設人流計數器維護環境永續

▲塔塔加鞍部設置「雙向人流計數器」完成，首批山友歡喜通過。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

▲塔塔加鞍部設置「雙向人流計數器」完成，首批山友歡喜通過。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升塔塔加遊憩區的步道環境與遊憩品質，玉山國家公園管理處與臺灣山盟公益協會公私協力，由山盟捐贈3組「雙向人員流量計數器」，設置於塔塔加遊憩區熱門步道的出入點，以精準掌握步道人流資料，作為遊憩區管理策略的參考，並提供山友更好的生態環境體驗。

玉管處指出，塔塔加遊憩區擁有豐饒的自然及人文生態資源，加上新中橫公路連線南投縣與嘉義縣，貫穿遊憩區，交通便捷，根據統計，平均每年約有64萬人來訪該區；而遊憩區內有「塔塔加三山」之稱的麟趾山、鹿林山和鹿林前山，設有約15公里的環狀步道，因無需申請入山入園、可隨時造訪，因此被認為是最親民的高山步道。

▲「雙向人流計數器」由台灣山盟公益協會捐贈設置。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，一群熱愛登山、技術攀登並致力於「登山安全與山林環保」的人士組成公益團體山盟，透過認養維護山林步道與山屋、建置山徑指標、捐贈人流計數器，以及協助建置熱門步道生態廁所等行動，逐步實現組織願景；該團體對玉山園區長程路線的步道與山屋的認養已邁入第3年，今年除再增加各路線的認養次數，還另案捐贈3組人流計數器，並由玉管處於3月27日設定於塔塔加遊憩區「塔塔加三山」步道的重要出入口。

▲塔塔加鞍部設置「雙向人流計數器」完成，首批山友歡喜通過。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處說明，分別位於塔塔加遊憩區塔塔加鞍部、麟趾山登山口和鹿林山登山口等3處的每組人流計數器設有2支裝置，分別為發射器與接收器，透過紅外線技術，感應人流進出並記數人次，藉此掌握各個出入口的人數流動，進而更有效地調配步道設施維護資源與管理措施，並提升遊憩服務品質，促進環境及生態的永續發展。

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