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玉山觀高山屋興建完成！今起試營運現場畫面曝　開放28人申請住宿

▲▼ 觀高山屋 。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園 ）

▲觀高山屋試營運開放使用。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園，下同） 

記者劉人豪／南投報導

玉山國家公園的觀高山屋，因2009年莫拉克颱風時崩塌造成基地下陷、建築物結構傾斜並龜裂，經評估已不適合供人入住，故林務局南投林區管理處於2010年9月15日公告關閉並禁止使用。玉管處配合2019年「開放山林」政策，重啟觀高山屋新建計畫，並於2025年完成興建，4月1日起試營運開放使用。

▲▼ 觀高山屋 。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園 ）

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玉管處指出，觀高山屋（海拔2,575公尺）位於八通關越嶺線西段14.6公里處，為南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線重要宿營點；考量原宿營場域觀高工作站，因莫拉克颱風造成基地下陷，林業及自然保育署南投分署於2010年9月15日公告關閉並禁止使用，另配合2019年「開放山林」政策，玉管處重啟觀高山屋新建計畫，並於2025年完成興建。

▲▼ 觀高山屋 。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園 ）

2019年以前，觀高山屋原以小型避難山屋形式規劃，惟考量「開放山林」政策而重新評估，玉管處改以中型山屋形式，委由顏春嘉建築師事務所進行規劃設計；山屋興建材料運輸是首重難題，原規劃以人力配合吊索接駁方式，於長14.6公里的「東埔-觀高段」步道間進行運送，惟該段地質不穩，常有土石崩塌造成步道中斷情況，爰改以委託德安航空以機艙載運方式，方才順利將山屋材料運送至施工位置，並由吉笙營造有限公司派駐施工人員，於現場執行山屋興建工程。

▲▼ 觀高山屋 。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園 ）

另外玉管處將舊觀高工作站內部床架拆解，並於觀高山屋重新組立使用；且利用在審慎評估影響最小不得不伐採的障礙木，也依所需尺寸裁切，乾燥處理後刷上護木漆，與不鏽鋼構架組合成山屋內餐桌椅；以上不僅符合資源再利用之精神，亦賦予舊材料新生命。

▲▼ 觀高山屋 。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園 ）

為避免觀高山屋興建工程對基地周邊生態環境可能造成影響，玉管處委由野聲環境生態有限公司，自規劃、設計至施工期間落實執行生態檢核作業，將可能的生態衝擊即時回饋於工程各階段，成為工程與生態溝通之平台；依據生態檢核紅外線相機顯示，該區生態資源豐富，如台灣黑熊、台灣野山羊、山羌、台灣水鹿等野生動物均會於觀高坪地區活動，經過四年的監測資料(持續監測中)，動植物狀況均未受影響狀態良好，故更應謹慎因應觀高山屋後續開放使用對於環境之影響，如山屋廚餘及生活汙水處理、高山生態廁所及其維護管理等，玉管處以「無痕山林」原則訂定相關策略審慎處理，以確保該區環境永續及避免人獸衝突等情況。

▲▼ 觀高山屋 。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園 ）

觀高山屋內部包含交誼廳、簡易炊煮區、衣物吊掛室、管理室以及3間各容納14人的寢室，試營運期間將開放28人申請住宿，交誼廳設有供手機充電的USB與type-C充電，另備有攜帶型加壓艙（PAC）及急救箱等緊急救護設備，戶外則設有需仰賴人力處理的生態廁所。

為提供山友服務，玉管處將派駐管理人員於現場，除維持山屋內外環境清潔、步道簡易維護、確保供水電系統穩定及宣導登山安全與無痕山林外，另協助引導山友正確使用山屋設施、安排床位、提供步道現況與行程諮詢服務及執行入園查核等事項，以期提升登山體驗及降低登山風險。

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