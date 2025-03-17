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玉山東部園區-瓦拉米山徑人文生態遊程　4、7、10月各一場次開放報名

▲瓦拉米步道登山口。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

▲ 瓦拉米步道登山口。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山瓦拉米步道為八通關越嶺道東段的一部分，玉山國家公園管理處表示，今年將繼續委外在4月至10月辦理3場次「玉山東部園區-瓦拉米山徑人文生態遊程」體驗系列活動，將南安地區及瓦拉米步道八通關越嶺道東段的人文歷史、自然生態與布農族山林智慧，深度介紹給民眾認識。

玉管處表示，瓦拉米步道沿線植被、野生動物生態豐富多樣，對布農族也有著重要歷史意義和文化技藝傳承價值；近年相關單位為重視原住民族文化的保護與發展，進行園區內八通關越嶺道的修復和保護，以及布農族家屋的歷史現場重建，希望透過解說牌和文化活動，推動布農族文化生態永續發展，同時尊重原住民族的文化，傳統知識保護生態環境。

▲山風一號吊橋。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲ 山風一號吊橋。

本次活動委託花蓮縣TAKMANUAZ布農文化發展協會執行，亦將在地各方具有專業知識的人才及在地團體，花蓮縣卓溪鄉登山協會、達娜文化分享空間、慕霓創意整合行銷工作室、阿布斯廚房帶領，讓參與者了解傳統生活方式與環境密切的關係，活動三場次和主題如下∶

▲佳心-傳統石板家屋。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲ 佳心-傳統石板家屋。

第1場∶春蕨.瓦拉米山徑春意悠遊-布農人文生態之旅二日遊，日期∶114年04月19-20日(星期六、日)；第2場∶夏蕨.瓦拉米山徑閃閃螢夏-布農人文生態之旅二日遊，日期∶114年07月05-06日(星期六、日)；第3場∶秋蕨.瓦拉米山徑秋風吹起-布農人文生態之旅二日遊，日期∶114年10月04-05日(星期六、日)。

活動費用∶2980元/人；報名方式：一律線上報名，即日起至額滿為止；報名網址：https://forms.gle/W7VH7QMLqGcuG4rP9；活動相關訊息可見玉管處官網：https://www.ysnp.gov.tw。

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