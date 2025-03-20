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玉山山屋廁所超負荷「峰峰相連」　轆轆谷等3山屋改造乾式生態廁所

▲轆轆谷山屋。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

▲轆轆谷山屋。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園內有17座避難山屋，但簡易廁所負荷量不足造成周邊環境髒亂問題令人頭疼；玉山國家公園管理處因此將轆轆谷等三處山屋廁所大幅度改造為「改良式乾式生態廁所」，採糞尿分離、加強通風，並改變排遺儲存方式，希望延長山屋使用壽命、讓山友有更好的登山體驗。

玉管處指出，為維護登山步道設施及減少山難事故發生，在八通關越道東段，甚至偏遠的高山縱走路線馬博橫斷、需長途跋涉的南二段，都設有避難山屋；山屋兩側搭配儲水桶收集雨水，屋頂太陽能板轉換電力作為屋內的燈光使用，是山友重要的避風港口，也呼籲山友力行食用簡單食物、揹負廚餘下山、固定區域露營、步道手作修復等，一起愛護山林保護環境。

▲轆轆谷廁所。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲轆轆谷廁所。

但山友的排泄物如何處理一直相當棘手，玉管處表示，避難山屋旁都設有簡易廁所，隨山林開放及疫情效應、國旅集中到各地山林，導致簡易廁所無法負荷，山友只能自行「野放」、形成一塊塊的「地雷區」，加上使用後的衛生紙，都破壞原本的美麗風景。

▲▼塔芬谷山屋和其炊煮區。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲▼塔芬谷山屋和其炊煮區。

▲玉山轆轆谷、塔芬谷、拉庫音溪避難山屋進行整修工程。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處說明，經綜整國內外作法及過往高山廁所經營管理的經驗，針對轆轆谷、塔芬谷、拉庫音溪避難山屋廁所作大幅度的改善：除修復結構破損處及調整廁位、避免侷促，特別改變排遺儲存方式，讓尿液由土壤自然吸收，山友排便後丟覆木屑，與糞便在儲存槽內混和乾燥、作初步分解後，再移至戶外堆肥，也減少臭味，同時加大儲存槽，可供更多山友使用、減少人員維護頻率，並繼續維持不需沖水及添加化學藥劑，且無需山友轉動手輪的做法。

而南二段步道係長天數登山行程，人工揹負材料及工具設備至山屋往往需要5至6天、需要大量人力，並充滿豪雨、地震天災等不確定因素，而部分機具及材料動輒百公斤，遠非人力方式所能負荷；玉管處表示，這次南二段山屋整修委託勁捷航空股份有限公司，以直升機協助廠商先後將PE水塔及所需建材吊掛至山屋，大大提升整修速度和施工效率，讓山友能更早使用，由於過程篳路藍縷、花費不貲，玉管處也籲請山友把山屋當成自己的家，多加珍惜。

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