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川普吹牛「每天坐收20億美元關稅」！　美海關打臉曝真實數字

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲美國總統川普曾揚言新關稅政策能使美國海關每日獲得20億美元稅收，但卻與海關實際公布數字相距甚遠 。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普最近不斷強調，新一波關稅措施每天能為美國帶來高達20億美元（約新台幣650億元）的收益，不過根據美國海關與邊境保護局（CBP）的最新數據，從4月5日開始實施的新關稅制度，累計只徵得約5億美元（約新台幣162億元），而目前每日平均關稅收入則為3.05億美元（約新台幣99億元），與川普當初的數字相差極大。

根據CNBC報導，美國海關與邊境保護局（CBP）14日指出，自從新關稅政策4月5日起實施後，已經累計徵得超過5億美元（約新台幣162億元）。而自川普2025年1月20日上任以來，已透過15項貿易行動，使整體關稅收入突破210億美元（約新台幣6827億元），相當於每日徵得約2.5億美元（約新台幣81億元）的關稅。

這項數據出爐後，也與川普當初信誓旦旦喊話能賺進大量關稅的言論形成強烈對比。川普8日曾在白宮發表談話時表示，關稅可以讓美國每天大賺20億美元（約新台幣650億元），但當時並未提供明確證據，也未說明是如何計算得出這個數字。

根據美國財政部14日最新公布的數據，美國目前「關稅與特定消費稅」項目下的每日稅收為3.05億美元（約新台幣99億元），其中關稅是由美國海關收取。

川普政府4月初對數十個國家祭出高額關稅，雖然幾個小時後便將大多數關稅暫時調降至統一的10％，但針對中國的關稅則不減反增。此外，針對汽車產業的特定關稅依舊保留，外界預期，接下來政府也將對藥品產業推動新的貿易政策。

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