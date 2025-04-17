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死掉也有毒！北海岸驚見「世界第3毒」僧帽水母　北觀處：不要碰

▲北海岸驚見「世界第三毒」僧帽水母。（圖／翻攝自《北海岸驚見「世界第三毒」僧帽水母》臉書粉專）

▲夏日玩水注意！北海岸出現劇毒「僧帽水母」。（圖／翻攝自《北海岸驚見「世界第三毒」僧帽水母》臉書粉專，下同）

記者郭世賢／新北報導

近日北海岸海域、岸際及沙灘出現被譽為「世界第三毒」的僧帽水母。交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）提醒，僧帽水母具有強烈毒性，即使是死亡個體或脫落的觸鬚，數小時內仍能造成傷害，請民眾參與水域活動時提高警覺，切勿因好奇而觸摸。

北觀處今天於《北觀粉絲團-幸福北海岸》臉書粉專發文指出，僧帽水母外觀透明，呈現粉紅、藍或紫色，形似漂浮的塑膠袋，體長不大，卻擁有長達10公尺的觸鬚，觸鬚上布滿含毒刺細胞，即使已死亡或斷裂，毒性仍未消散。

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▲北海岸驚見「世界第三毒」僧帽水母。（圖／翻攝自《北海岸驚見「世界第三毒」僧帽水母》臉書粉專）

北觀處副處長吳建志表示，目前北海岸僅發現零星個體，尚未有大量出現的情況，民眾無須過度驚慌，但仍需提高警覺，避免接觸或捕捉。北觀處也已派員加強沿岸巡查與通報機制。

北觀處表示，僧帽水母毒液可引發劇烈疼痛並在皮膚上留下紅色鞭痕，通常需2至3日才能消退。嚴重時恐引發過敏反應、發燒、休克，甚至影響心肺功能，具潛在致命風險。若不慎接觸，北觀處建議應立即清除殘留觸鬚，並使用抗組織胺藥物緩解發炎反應，如症狀持續或加劇，應儘速就醫。

▲北海岸驚見「世界第三毒」僧帽水母。（圖／翻攝自《北海岸驚見「世界第三毒」僧帽水母》臉書粉專）

▲北海岸驚見「世界第三毒」僧帽水母。（圖／翻攝自《北海岸驚見「世界第三毒」僧帽水母》臉書粉專）

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