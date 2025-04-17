他曝「幽靈連署」始祖是她　2018年提公投「破萬人」連署前死亡

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨發動罷免綠委卻涉幽靈連署、偽造文書，檢方搜索多個國民黨部。對此，號稱藍營一姐、台中市長盧秀燕昨批評，國家濫用司法，重辦這些罷免的連署人，並喊話賴清德，會造成執政黨追殺在野黨的印象，萬萬不可，非常不以為然。然而，盧2018年曾提出「反火力發電」公投案，連署前死亡高達11849人，不合格將近18萬份，民進黨立委許智傑今（17日）就酸，盧秀燕只是怕自己過往連署醜聞再被挖出來吧，「死亡連署」始祖就是她。

盧秀燕昨指出，自己很少談政治，但要說幾句公道話，罷免連署的發起人並不像戶政事務所有查核身分的權利，且連署要送選委會，選委會有除錯的機制，若有死亡或未成年等不符合罷免的連署人，選委會會加以剔除，因此若一旦成案，這些早已除錯了，直言「現在國家濫用司法的權力，重辦這些罷免的連署人」。

而盧秀燕2018年曾發起公投，題目為：你是否同意以「平均每年至少降低1%」之方式逐年降低火力發電廠發電量？連署人數497,243人，其中有182,848是無效連署，合格率僅63%，而無效連署中，又有多達11,849人在連署開始前死亡，佔整體連署人數2.38%，有偽造問題連署書共77,194份。

許智傑表示，盧秀燕真的如她自己說的是在講公道話嗎？數據會說話，盧秀燕只是怕自己過往連署的醜聞會再被挖出來吧。許指出，2018年盧秀燕就曾提出「反火力發電」公投案，連署前死亡高達11849人，佔2.38%，加上重複連署、偽造情事，不合格將近18萬份，比例約四成。

許智傑直言，沒想到隔了7年，朱立倫領導的國民黨，不改過往陋習，不找地方民代幫忙，硬要找想選舉的年輕黨工、黨員、助理等當領銜人，只為了滿足培育朱家軍的私心，搞到最後重蹈2018年的覆轍，平均下來罷免綠委的死亡連署率竟然創新高約4.7%，原住民選區更是超過6%，這些「青年」出自於藍，竟然更勝於老舊造假的國民黨。

對於連署狀況，許智傑指出，泛藍裡面難道死亡連署都這麼高嗎？其實沒有。2021年泛藍黃士修領銜提出的「重啟核四」公投案，連署人數37萬5417人，連署前死亡人數1068人，僅占連署人總數0.28%，這才是合理的數字。

許智傑坦言，雖然不認同黃士修的重啟核四主張，但他確實是老老實實地上街頭蒐集合法且有效的連署書，跟此刻國民黨黨工主導的罷免團體完全不同，也難怪國民黨最近急忙找黃士修協助，但恐怕已經無法補救一階「偽造連署」的事實了。

許也呼籲，泛藍年輕黨員不要學國民黨的惡習，更不要被當棄子，提醒國人更別相信盧秀燕會說公道話，一個破萬名死亡連署的提案人，絕對不可能會為「活人」說公道話。

