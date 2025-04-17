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馬來西亞站隊中國？　聯合聲明：反對加徵關稅、支持中國統一

▲▼習近平與安華舉行會談。（圖／翻攝新華社）

▲習近平與安華舉行會談。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國家主席習近平今（17）日結束對馬來西亞的訪問。在美國發起關稅戰的背景下，中馬簽署的聯合聲明提到，雙方「反對肆意加徵關稅」，並同意共同打造安全、穩定的產供鏈，推動加強產業鏈供應鏈合作。關於台海議題，馬來西亞稱，「支持中國實現國家統一，不支持任何台獨主張」。

習近平15日至17日對馬來西亞進行國事訪問，期間會見馬國最高元首易卜拉欣，並與馬國首相安華舉行會談。4月17日上午，習近平離開吉隆坡，前往金邊對柬埔寨進行國事訪問。

中馬發布聯合聲明稱，兩國領導人一致同意保持高層密切交往，加強戰略溝通，增進政治互信，為雙邊關係長期穩定發展提供戰略指引。雙方重申在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。

在涉台議題上，聯合聲明稱，雙方堅定支持彼此維護國家主權、安全和領土完整。馬來西亞重申堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，支持中國實現國家統一，不支持任何台獨主張。

在經濟方面，聯合聲明稱表示，雙方同意共同打造安全、穩定的產供鏈，推動加強產業鏈供應鏈合作。雙方就進一步提升雙向投資自由化和便利化水準、加強投資保護等議題進行探討。

雙方將攜手推進普惠包容的經濟全球化，促進貿易和投資便利化，反對肆意加徵關稅等違反世界貿易組織規則的單邊貿易限制。雙方承諾維護一個基於規則、非歧視、開放、公平、包容、平等和透明的、以世貿組織為核心的多邊貿易體制。雙方將加強合作，共同倡導世貿組織規則與時俱進，捍衛發展中成員正當權益。

南海議題方面，雙方將與其他東盟國家一道努力，全面有效落實《南海各方行為宣言》，根據加快早日達成「南海行為準則」指針，推動2026年達成有效、富有實質內容的「南海行為準則」。

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