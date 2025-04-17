繼續當美國第二大債主！　大陸2月增持美債235億

▲美元。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國財政部最新公布的數據顯示，今年2月，美債前三大海外債主日本、大陸、英國均增持美國國債。其中，大陸增持235億美元美國國債至7843億美元，是連續第二個月增持。儘管市場傳出，大陸在美國啟動關稅戰之後，可能已啟動部分拋售操作。

美國財政部2月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本2月增持466億美元美國國債，持有規模為1兆1259億美元，依然是美國第一大債主。

作為美國國債海外第二大持有者，從2022年4月起，大陸持有的美債一直低於1兆美元，且總體呈減持趨勢。2025年1月，大陸增持18億美元美國國債。2022年、2023年、2024年，大陸分別減持1732億美元、508億美元、573億美元美國國債。

英國2月增持101億美元美國國債至7503億美元，持有規模位列第三。

該月份，外國投資者增持美國國債規模創2021年6月以來新高，總額達到創紀錄的8.82兆美元，增幅達2900億美元。其中，長期美債和短期美債的淨買入量分別為1062億美元和732億美元。

大陸《證券時報》指出，此次增持發生在美國總統川普宣布大規模加徵關稅前一個月，反映了當時外國投資者對美債的強烈需求。然而，關稅措施宣布後，美國國債市場遭遇了自2001年以來最嚴重的拋售。

市場近日傳出，大陸疑似開始拋售美國國債達500億美元，引發全球市場不安。近期債券市場動向顯示，大陸可能已啟動部分拋售操作，以推高美國借貸成本、對川普政府施加金融壓力。

國際金融協會（IIF）首席經濟學家埃斯特旺（Marcello Estevão）指出，一旦北京大規模拋售債券，儘管能直接對美國借貸成本施壓、提高美國政府融資利息支出，且可能動搖金融市場穩定，但卻也有可能導致自身剩餘債券價值下跌，甚至波及大陸持有的3兆美元資產，重創自身。