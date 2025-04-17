「鼓山大講堂」登場！跨部跨校登台超有料　學生熱血分享

▲鼓山高中「鼓山大講堂」登場，學生主題分享 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了給學生一個盡情展現自己的舞台，培養他們的口語表達能力和自信，鼓山高中從2年前開始，特別規劃了「鼓山大講堂」活動。 在16日下午，這場讓學生擔任主角的盛會，在校內五樓國際會議廳熱鬧展開，吸引了高一401到408班的學生踴躍參與。

活動一開始，學生們依序入場，在大家的期待中，廖俞雲校長為活動揭開序幕。 接著，就是學生們的重頭戲！ 六位學生輪番上陣，帶來他們精心準備的分享，主題相當多元，也展現了學生們在學習和生活上的豐富收穫。

這次上台分享的學生，有人暢談自己準備「特殊選才」的心路歷程，有人分享「韓國教育旅行」的文化觀察，也有人介紹參與「WYM世界青年會議」的寶貴經驗。 此外，還有學生以同儕的角度，分享「讓你了解堅持的重要性」、「紙藝是什麼」，以及一段名為「一起走過的路」的溫馨故事，內容多元，相當精彩。

▲國中部的蔡承融同學，魅力歌聲和舞台表演征服全場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鼓山高中「鼓山大講堂」登場，學生主題分享 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鼓山高中的廖俞雲校長表示，舉辦「鼓山大講堂」的目的，就是要鼓勵學生勇敢站上台，分享自己的學習經驗和成果。 校長強調，只要學生有分享的意願，不管是自己報名，或是經由老師推薦，學校都會給予機會，讓學生盡情發揮。 為了幫助學生做好充分準備，教務處的陳正智老師也在活動前，特別指導學生們如何製作簡報，並安排多次的彩排，希望讓學生在台上呈現最好的表現。

值得一提的是，這次的「鼓山大講堂」，還特別邀請了國中部學生參與。 國中部203班的陳忠佑同學，分享了他學習折紙藝術的過程，他不僅僅教大家折紙的技巧，更分享了折紙背後的情感連結，真誠的分享感動了現場所有人，贏得熱烈掌聲。 另一位同樣來自國中部的蔡承融同學，則以他充滿魅力的歌聲和舞台表演，讓全場觀眾都為之驚艷，校方也給予高度肯定，認為是「鼓山大講堂」開辦以來最棒的演出之一。

在活動的尾聲，廖俞雲校長更親自上台，分享了她如何一步一腳印地改造學校通學步道的經驗。 校長透過這個實際的案例，勉勵學生們要學習「堅持到底、找到對的方法」，才能克服困難，把理想付諸實現。

最後，學校也頒發了感謝狀，給予每一位勇敢站上台分享的學生們最大的肯定與鼓勵。 「鼓山大講堂」不僅為學生們打造了一個展現自我、提升表達能力的舞台，更讓學生們學習到如何欣賞他人的優點，互相學習，為校園注入了滿滿的活力。



