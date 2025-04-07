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跨海萬里掃墓！移美50載找不到親姊墓　警搜索3甲大墓園找到了

▲▼已移居美國50年的妹妹在清明節返台掃墓，但已經找不到姊姊的墓地。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲移居美國50年的妹妹在清明節返台掃墓，但已經找不到姊姊的墓地。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

清明節前夕，一位8旬的朱姓婦人已移居美國50載，近20年沒有返台，希望能找到長眠於台灣的姊姊墓地，卻因時間久遠、導航資訊不明已對路況不熟，苦無線索；所幸花蓮玉里警分局大禹派出所伸出援手，協助她圓滿了卻思念之情！

▲▼已移居美國50年的妹妹在清明節返台掃墓，但已經找不到姊姊的墓地。（圖／玉里警分局提供，下同）

經瞭解，朱姓婦人返台後在親屬陪同下前往大禹派出所求助，表示欲尋找姊姊的墓地，所長鄧靖謙在勤務中接待來訪，立即派遣線上巡邏員警陳杰聖協助並親自陪同，陳員研判親人的葬身地應該位於大禹里的酸柑公墓，遂駕車在前協助指引，隨後陪同民眾從山坡下往山坡上逐一徒步尋找，面對約3甲面積大的墓園，沿途雖雜草密布，增添尋找困難，但皇天不負苦心人，花費近20分鐘，順利協助找到親人墓地，協助朱姓婦人成功圓滿心願。

▲▼已移居美國50年的妹妹在清明節返台掃墓，但已經找不到姊姊的墓地。（圖／玉里警分局提供，下同）

美國奧克拉荷馬州與花蓮縣玉里鎮相距超過10000公里，然而這段跨越半個地球的親情，經派出所細心協助而無阻隔；玉里分局表示，清明節是慎終追遠、追思親人的重要節日，本次不僅幫助移居民眾與家人「重聚」，無形中也促進另類的國民外交，完成祭拜後，家屬情緒激動，感謝警方的耐心協助，更開心地與協助的員警合影留念，留下珍貴難忘回憶！

▲▼已移居美國50年的妹妹在清明節返台掃墓，但已經找不到姊姊的墓地。（圖／玉里警分局提供，下同）

玉里分局長黃清暉表示，每逢佳節倍思親，同仁秉持為民服務的理念，不因距離受限，無形中拉近與民眾間的距離，清明節是一個流傳千年的日子，而這段遠自萬里外的思念已故親人故事，由同仁完成跨越時空的心願，也為節日增添一抹溫暖的人情味！

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