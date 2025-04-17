中國將召開安理會會議「譴責美國霸凌」：把關稅當作武器

▲中國預計23日召開安理會非正式會議，譴責美國「霸凌」與發動貿易戰的行為。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

中國將在下周召開一場聯合國安理會（UNSC）非正式會議，指控美國霸凌並且發動貿易戰，透過把關稅「武器化」，「對全球和平與發展的努力蒙上陰影」。

《路透社》報導，這次會議訂於4月23日，一共邀請193國、也就是聯合國所有成員國參加。根據概念說明文件，主要討論議題是關於「單邊主義（unilateralism）與霸凌對國際關係的影響」，「所有國家、尤其是開發中國家，都是這些單邊主義與霸凌行為的受害者」。

單邊主義指的是，在國際事務之中，一個國家不經他國同意，自行決策、採取行動的做法，往往強調本國利益優先，忽略多邊合作。

在這份會議概念說明文件中，中國特別批評了美國實施關稅的做法，「透過把關稅武器化，作為極端施壓的工具，美國嚴重違反國際貿易規則，對世界經濟與多邊貿易體系引發嚴重衝擊與動盪，並對全球和平與發展的努力蒙上陰影。」

面對媒體詢問，美國駐聯合國大使團轉而要求國務院回應，但國務院目前尚未發表評論。

美中貿易戰日益升級，川普對中國進口商品課徵高額關稅，而北京也採取強硬立場。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）16日表示，隨著貿易緊張與不確定性，持續推動衰退趨勢，全球經濟成長可能放緩至2.3%。