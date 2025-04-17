　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國將召開安理會會議「譴責美國霸凌」：把關稅當作武器

▲▼聯合國安理會。（圖／路透）

▲中國預計23日召開安理會非正式會議，譴責美國「霸凌」與發動貿易戰的行為。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

中國將在下周召開一場聯合國安理會（UNSC）非正式會議，指控美國霸凌並且發動貿易戰，透過把關稅「武器化」，「對全球和平與發展的努力蒙上陰影」。

《路透社》報導，這次會議訂於4月23日，一共邀請193國、也就是聯合國所有成員國參加。根據概念說明文件，主要討論議題是關於「單邊主義（unilateralism）與霸凌對國際關係的影響」，「所有國家、尤其是開發中國家，都是這些單邊主義與霸凌行為的受害者」。

單邊主義指的是，在國際事務之中，一個國家不經他國同意，自行決策、採取行動的做法，往往強調本國利益優先，忽略多邊合作。

在這份會議概念說明文件中，中國特別批評了美國實施關稅的做法，「透過把關稅武器化，作為極端施壓的工具，美國嚴重違反國際貿易規則，對世界經濟與多邊貿易體系引發嚴重衝擊與動盪，並對全球和平與發展的努力蒙上陰影。」

面對媒體詢問，美國駐聯合國大使團轉而要求國務院回應，但國務院目前尚未發表評論。

美中貿易戰日益升級，川普對中國進口商品課徵高額關稅，而北京也採取強硬立場。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）16日表示，隨著貿易緊張與不確定性，持續推動衰退趨勢，全球經濟成長可能放緩至2.3%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比特犬咬死柴犬！飼主怒「牠也被打死」　動保科查真相
孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！　女友崩潰發文
葉天健今告別式！　星友們出席弔唁
柴犬遭咬死！飼主是「國宴名店業者」　怒轟對方想用錢塞嘴
快訊／日相石破茂將赴美！　親自與川普進行談判
快訊／im.B詐騙吸金90億　二審宣判出爐
川普貿易戰恐吞敗！　諾貝爾得主點名「4大敗筆」
快訊／手術後首度出庭！　柯文哲光頭現身
恐怖撞擊畫面！　台中女騎士遭BMW撞飛慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列擬5月轟炸伊朗「川普出手擋下」　美伊重啟核談判

目睹老公與親生媽睡覺「不倫戀22年」　人妻推算時間抖恐怖真相

中國將召開安理會會議「譴責美國霸凌」：把關稅當作武器

快訊／日相石破茂將赴美！　親自與川普進行「關稅談判」

川普貿易戰恐吞敗！　諾貝爾得主點名「4大敗筆」：拿小刀對槍戰

中美談判卡關主因！　彭博：北京「列3大條件」不退讓

暫不降息？　鮑爾示警：川普關稅讓Fed陷兩難

平壤萬戶新宅落成！金正恩帶女兒出席剪綵　高喊「大家久等了」

快訊／美日關稅談判結束！　川普親自出馬曝：大有進展

快訊／美國首例！　加州起訴「川普關稅戰」濫權：違法

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#李珠珢 回台灣啦！現身機場跟球迷互動+簽名超寵粉

【反應太爆笑】貪玩柴偷玩「電動搖搖馬」被抓包眼神心虛

以色列擬5月轟炸伊朗「川普出手擋下」　美伊重啟核談判

目睹老公與親生媽睡覺「不倫戀22年」　人妻推算時間抖恐怖真相

中國將召開安理會會議「譴責美國霸凌」：把關稅當作武器

快訊／日相石破茂將赴美！　親自與川普進行「關稅談判」

川普貿易戰恐吞敗！　諾貝爾得主點名「4大敗筆」：拿小刀對槍戰

中美談判卡關主因！　彭博：北京「列3大條件」不退讓

暫不降息？　鮑爾示警：川普關稅讓Fed陷兩難

平壤萬戶新宅落成！金正恩帶女兒出席剪綵　高喊「大家久等了」

快訊／美日關稅談判結束！　川普親自出馬曝：大有進展

快訊／美國首例！　加州起訴「川普關稅戰」濫權：違法

北市教育局工讀生偷拍女員工如廁被逮　理由曝光：好玩好奇

陸貿易談判代表王受文遭撤換　外媒：像一條「鬥牛犬」

以色列擬5月轟炸伊朗「川普出手擋下」　美伊重啟核談判

核電延役要燒「幾十億美金」　彭啓明揭4問題：不像換車這麼簡單

葉天健告別式星友悼　包翠英現身「他是一個很幽默的人」

比特犬咬死柴犬！飼主稱「牠也被打死」卻交不出狗屍　動保科查真相

蝦皮購物平台涉中資、個資疑慮　監察院要查了

「出國1慘況」她拍美照胖2kg　一票苦主爆共鳴：想念早餐店奶茶

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！女友崩潰：負責任的男人是什麼樣子

KKBOX風雲榜19日登場！《ETtoday》陪你線上狂歡「夢幻卡司曝光」

#柴犬 散步1小時還想繼續玩！頻咬姐褲管抗議：不想回家

國際熱門新聞

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

快訊／美國首例！　加州起訴「川普關稅戰」濫權

即／美日關稅談判結束　川普：大有進展

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

空姐痛訴：躺ICU遭醫院員工性侵　2護士旁觀

中美談判卡關主因　北京列3條件不退讓

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

美限制H20晶片售中　路透：輝達隱瞞中國客戶

美限制輝達H20晶片銷中　美股收黑699點

川普砲轟哈佛「就是笑話」：聘請一堆左派笨蛋教導仇恨

川普貿易戰恐吞敗　諾貝爾得主點名4大敗筆

日本單季旅客破1千萬人次　台灣人佔162萬

掐死孕妻與4歲女兒！新加坡男今執行死刑

更多熱門

相關新聞

即／日相石破茂將親自「赴美談關稅」

即／日相石破茂將親自「赴美談關稅」

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮16日親自飛往美國，在白宮與總統川普、財政部長班森特進行約1小時的關稅談判。日本首相石破茂17日上午表示，雙方已就關稅議題達成「儘早促成高層協議」的共識。他也進一步透露，自己將在適當時機親自赴美，與川普展開領袖對談。

川普貿易戰恐吞敗　諾貝爾得主點名4大敗筆

川普貿易戰恐吞敗　諾貝爾得主點名4大敗筆

AMD晶片銷中國遇阻　認列260億元費用

AMD晶片銷中國遇阻　認列260億元費用

中美談判卡關主因　北京列3條件不退讓

中美談判卡關主因　北京列3條件不退讓

暫不降息？　鮑爾示警：川普關稅讓Fed陷兩難

暫不降息？　鮑爾示警：川普關稅讓Fed陷兩難

關鍵字：

貿易戰聯合國安理會單邊主義霸凌關稅川普

讀者迴響

熱門新聞

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

川普對中關稅增至245％　中國商務部回應了

老公「床上1癖好」她無奈求解！過來人警告：會越來越瘋狂

快訊／美國首例！　加州起訴「川普關稅戰」濫權

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

和男優拍片懷孕　女被結婚10年老公提離婚

霧峰林家後代出手　馮媛甄豪門尪挺罷藍：親送連署書

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！

夏宇禾遭爆4天約會2男！前緋聞男友Gino還原真相

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

更多

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面