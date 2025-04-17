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習近平籲中馬抵制濫徵關稅　首相安華晚宴中文呼應：世上無難事

▲▼ 2025.4.17習近平應邀訪問馬來西亞 馬來西亞國家元首蘇丹易卜拉欣馬國首相安華 。（圖／翻攝央視、大陸外交部官網）

▲習近平應邀前往馬來西亞進行3天國事訪問，馬國元首蘇丹易卜拉欣（左）、馬國首相安華（右） 。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者任以芳／北京報導

美國總統川普發動貿易關稅戰之際，中國國家主席習近平結束首站越南國事訪問，15日抵達第二站馬來西亞進行三天訪問行程。最高元首易卜拉欣昨16日在馬來西亞國家王宮同習近平舉行會見，接著習近平與首相安華會見指出，中馬齊心合作團結，共同抵制脫鈎斷鏈、濫徵關稅。之後中馬雙方交換30多份雙邊合作文本。安華也指出，東盟不會贊同任何單方面施加關稅的做法，將通過合作聯合自強保持經濟增長，並且在晚宴時用中文呼應，「世上無難事，只怕有心人。」

▲▼ 2025.4.17習近平應邀訪問馬來西亞 馬來西亞國家元首蘇丹易卜拉欣馬國首相安華 。（圖／翻攝央視、大陸外交部官網）

▲馬國元首蘇丹易卜拉高規格迎接習近平的到來。（圖／翻攝大陸外交部官網）

習近平此次應馬來西亞國家元首蘇丹易卜拉欣（Sultan Ibrahim Ismail）之邀，到馬來西亞展開為期三天的國事訪問。易卜拉欣昨16日為習舉行的國賓歡迎儀式，場奏起國歌，鳴放21響禮炮，習檢閱儀仗隊，兩人之後舉行會談，易卜拉欣設國宴款待。

習近平與易卜拉欣會見時也表示，「我願同易卜拉欣最高元首一道努力，引領中馬關係長期穩定發展，共同打造高水平戰略性中馬命運共同體，譜寫睦鄰友好、團結合作新篇章，開啟中馬關係新的『黃金50年』。」

習近平強調，中馬雙方要持續深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，要深化發展戰略對接，優勢互補，互利共贏，攜手走好現代化道路，建設好兩國雙園東海岸鐵路等重大項目，培育人工智能數字經濟、綠色經濟等未來產業合作。「中方歡迎更多馬來西亞優質農產品進入中國市場，鼓勵中國企業赴馬投資興業。中方支持馬來西亞擔任東盟輪值主席國工作。」

易卜拉欣表示，習近平主席對馬來西亞進行國事訪問是兩國關係中的一件大事，充分顯示馬中關係的高水平。「馬來西亞高度重視對華關係，無論國際形勢如何變化，都將攜手共進，合作共贏，推動高水平戰略性命運共同體建設。」

▼ 習近平會見蘇丹易卜拉欣。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲▼ 2025.4.17習近平應邀訪問馬來西亞 馬來西亞國家元首蘇丹易卜拉欣馬國首相安華 。（圖／翻攝央視、大陸外交部官網）

▲▼ 2025.4.17習近平應邀訪問馬來西亞 馬來西亞國家元首蘇丹易卜拉欣馬國首相安華 。（圖／翻攝央視、大陸外交部官網）

▲習近平與馬國首相安華會見，之後雙方交換30多份合作文件 。（圖／翻攝央視）

習近平下午同馬來西亞總理安華在吉隆坡總理官邸舉行會談。指出中，馬傳統友誼跨越千年，去年是雙方隆重慶祝建交50週年，過去50年中馬關係結出豐碩成果，雙方要在下一個50年繼續把握歷史主動，構建高水平戰略性中馬命運共同體。

習近平就建設高水平戰略性中馬命運共同體提出三點意見，並且強調，「中方支持馬來西亞發揮東盟輪值主席國作用，願同地區國家一道盡早簽署中國東盟自由貿易區升級議定書，以開放包容、團結合作，抵制脫鈎斷鏈、小院高牆和濫徵關稅，以和平合作、開放包容的亞洲價值觀，回應弱肉強食的叢林法則，以亞洲的穩定性和確定性應對世界的不穩定和不確定。」

▲▼ 2025.4.17習近平應邀訪問馬來西亞 馬來西亞國家元首蘇丹易卜拉欣馬國首相安華 。（圖／翻攝央視、大陸外交部官網）

▲馬國首相安華為習近平舉行晚宴，特地用中文表示「天下無難事，只怕有心人。」 （圖／翻攝央視）

安華指出，熱烈歡迎習近平主席到訪馬來西亞，表示長期以來中國真誠幫助馬來西亞安危與共患難與共，是馬來西亞值得信賴的朋友。「馬方堅定奉行一個中國政策，不支持任何『台獨』行徑。」

安華稱，馬方願同中方深化戰略溝通，鞏固政治互信，擴大兩國貿易，歡迎中國企業赴馬投資興業，與馬方發展數字經濟、綠色經濟、人工智能等新興技術領域合作。「面對單邊主義抬頭，馬方願同中方加強合作，共同應對風險挑戰。東盟不會贊同任何單方面施加關稅的做法，將通過合作聯合自強保持經濟增長。」

會談後，中馬雙方交換30多份雙邊合作文本，涵蓋三大全球倡議合作，包括數字經濟、服務貿易，兩國雙園升級發展，聯合實驗室，人工智能鐵路知識產權，農產品輸華、互免簽證，大貓熊保護等領域，雙方發表中華人民共和國和馬來西亞關於構建高水平戰略性中馬命運共同體的聯合聲明。

昨晚，安華為習近平舉行歡迎宴會，蔡奇、王毅、王曉紅等參加上述活動。根據當地媒體報導指出，安華致歡迎辭時，特地用中文說，「習近平主席說的人類命運共同體倡議，使我們想到孔子說的『四海之內皆兄弟』(03:57)」。

之後安華舉出中國一句諺語，「世上無難事，只怕有心人」（07:13），在這場動盪，中國是國際上強大的夥伴且可靠夥伴，馬來西亞也會十分重視，也會是中國堅定不疑、有原則的朋友。現場響起熱烈掌聲，習近平則是以微笑回應，氣氛圍洽。

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