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陸又不予理會！諷美關稅武器化　台學者：邊際效應轉零中美皆傷

▲▼美國總統川普關稅戰。（圖／路透）

▲美國總統川普對全球發動關稅戰，殺敵一千自損八百，各國都受影響。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美國對華關稅已加增到245%，中國商務部新聞發言人昨晚16日也回應「這充分暴露了美方將關稅工具化、武器化已經到了毫無理性的地步。」中方對於數字遊戲「不予理會」，若繼續實質性侵害中方權益，奉陪到底。台灣國關學者左正東接受《東森新媒體ETtoday》訪問也指出，美國加增多少關稅已經沒實質意義，當邊際效應轉零，中美幾乎兩敗俱傷，習近平近期訪問東南亞行動更重要，消極應對美方關稅，積極拉攏東盟友邦一起分散市場風險。

白宮網站於美東時間15日發佈關於關鍵礦產和衍生品232調查的有關事實清單，提到因為中國針對美「對等關稅」採取報復措施，再次提高中國出口到美國的商品面臨最高達245%的關稅。

中國商務部發言人昨晚也強硬回應，「中方注意到，中國出口美國的個別商品累計各種名目的關稅已達到245%。這充分暴露了美方將關稅工具化、武器化已經到了毫無理性的地步。」

發言人也指出，中方此前已就美單邊加徵關稅多次闡明立場，對於美方這種毫無意義的關稅數字遊戲，中方不予理會。但倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

針對關稅戰「數字遊戲」，中方已於11日清楚表態，「美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。」

中方不願在數字上較勁，以消極態度應對美方「針對性」對華報復措施。 台灣台大政治學系教授左正東接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示， 美國「極限施壓」之後，邊際效應已經轉為零，對於兩方都是有傷害，美國也傷，中國大陸也傷。

左正東也說，美國實行「對等關稅」系統其實非常複雜，有的關稅「適用」對等關係，有的關稅不適用，不同的產品有不同不同關稅計價方式，美國如果執意繼續操作關稅戰，到底是用哪一種關稅制度，這種做法會使得美國國內市場也會變得非常的混亂。

「中國大陸現在只能在消極與積極之間做努力。」左正東指出，對於美國對華施壓下一步行動，先以消極形式面對與防範，比如「不予理會」高關稅數字遊戲，以及反制其他措施戳中美國可能的貿易痛點。

習近平出訪東南亞三個國家，對於越南、馬來西亞不斷呼籲「鞏固」政治互信，共同合作抵抗濫用關稅是否有用？左正東認為，「與周邊國家整合經濟市場共同對抗川普，也是不太可能。」

左正東分析，中國大陸與東南亞、歐盟以及其他國家，頂多彼此在關稅壓力之下，大家希望一起分散風險。「因此，中國大陸現在唯一能做的就是盡量拉攏周邊國家的經貿，還以及與歐盟經貿關係去做『分散市場經貿風險』。」

▲▼ 台灣學者、張五岳、邱坤玄、左正東 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台灣台大政治學系教授左正東。（圖／記者任以芳攝）

另外，談及這貿易關稅戰，在陸台商衝擊十分嚴重，總統賴清德日前對台灣產業喊出「脱中入北」有實質意義？左正東首先指出，「賴清德喊出『脱中入北』到目前為止只是一個口號，一方面傳喊給川普聽，第二方面是喊給國內聽，就是表示跟著國民黨，跟川普是敵人，跟著民進黨死川普是朋友，想釋放這樣宣傳效果，實際政策要實行非常不容易。」

「如果要『脫中』，現在對大陸的出口全部停止，不要對大陸出口嗎？很多產品從大陸進口的統統都不要了嗎？」左正東進一步說，賴清德後來也發現有問題，改說不是要「入北」，連同「新南向」繼續延續。

左正東繼續分析，他這樣說也會被外界認為，是不是否定蔡英文8年的「新南向」政策，不要跟南方國家合作，只要北方國家嗎？「總之說的容易，做的難，『脱中入北』就是一個口號。」

談及大陸台商困境？左整東指出，過去考慮人力與原物料生產成本，台商經歷很長一段時間規劃與遷移，把部分生產線轉到東南亞去避險，或是部分少部分回流到台灣，但是現在所有的貿易規則可能都要重寫，未來這段時間有高度不確定，大陸台商只能能夠觀望，或是增加對美國的一些投資，來去提高所謂的「美國含量」。

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