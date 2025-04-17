川普對中國關稅加到245％　英媒曝北京3大底牌：足以抗衡美國

▲川普對中關稅增至245％，貿易戰持續升溫，英媒曝北京抗衡美國3大底牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普宣布實施對等關稅後，中國立刻祭出關稅報復性反擊，川普因此再次升高中國輸美的商品關稅至245%，貿易戰持續升溫。對此，英媒金融時報指出，中國在關稅戰中擁有3張底牌，分別是貿易、美債及科技資產，以足夠對抗川普關稅。

根據英媒《金融時報》報導，美國是中國商品相當重要的出口市場之一，但美國不應低低估中國抵禦川普關稅的能力，尤其是中國在關稅戰中擁有3張底牌，像是對美國的巨大貿易順差、持有大量美國國債以及中國掌控著科技關鍵礦產籌碼稀土。

首先在貿易方面，中國2024年對美國的貿易順差達到3000億美元，儘管川普關稅可能會讓中國政府傷透腦筋，事實上卻是中國可以比美國更容易找到取代進口產品，原因是美國出口到中國的產品，大多是大豆、肉品、家禽等農牧產品，而中國出口到美國的則是電子產品、機械和加工礦產。

報導還指出，中國近年有意識的降低對美國市場的依賴，根據美國政府統計資料，中國在美國進口中的佔額已從2016年的21%下降到2024年的13.4%。紐約市立大學國際經濟學教授瑪塔就認為，美國對中國的依賴程度更高，像是中國已轉向從巴西購買大豆，放棄從美國進口，中國最終將擁有更多籌碼。

至於美債方面，中國長期持有大量美國國債，是美國海外債權國中的第2大國，僅次於日本，根據美國財政部資料顯示，中國截至2024年底仍持有約7600億美元美債，中國可以藉由出售大量美債，進而市場對美國資產的擔憂，甚至造成美元貶值、美債價值下跌，美元貶值也會使美國進口商品成本增加。

最後科技資產方面，稀土是現代科技不可或缺的核心材料，被廣泛應用在手機、電腦、發電設備、汽車引擎及軍事裝備等高科技產品中，而中國控制著全球三分之二以上的稀土產量和90%以上的加工能力，美國對中國稀土高度依賴，這一點在貿易戰中將是關鍵的王牌。