少子化衝擊！高雄42國小「新生不到10人」　3校最慘僅1人報到

▲高雄市桃源區建山國小114學年度只有1名新生報到 。（圖／翻攝自Google地圖）



記者許宥孺／高雄報導

少子化海嘯衝擊，高雄市114學年度國小新生第一階段報到情形不理想，有42所偏鄉國小新生人數低於10人，其中有3所學校最慘，只有1人報到，小校招生面臨嚴峻挑戰。

高雄市共有238所國小，113學年度國小一年級有1萬9734名新生報到；今年114學年度，有1萬8627人報到，學生數少了1000多名，教育局表示，高雄和全國趨勢一樣，受少子化因素影響，逐年皆有下滑現象。

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高雄市114學年度國小新生第一階段報到情形揭曉，高雄市有42所學校新生人數低於10人，其中3所學校新生人數更是只有1人報到，反映出少子化對偏鄉教育的衝擊。

▲高雄市桃源區寶山國小僅有3名新生報到。（圖／翻攝自Google地圖）



截至目前，新生報到人數僅1人的學校包含大樹區興田國小、甲仙區小林國小及桃源區建山國小；另，大樹區小坪國小、杉林區上平國小、茂林區多納國小及桃源區寶山國小等4校的新生人數也僅有3人。這些學校多為高雄市偏遠地區學校，可見偏鄉小校正面臨學生人數持續下降的挑戰。

不過六龜區新威國小去年新生人數掛零，今年卻有4位新生報到，這4位新生目前都就讀新威國小附幼，其中2位新生的哥哥姐姐在國小就讀。校長陳怡婷表示，新威國小以客家籍學生居多，學校結合學生自然環境生態與保存傳承客家文化為校訂課程，像是每年農曆三月初七新威新民庄舉辦祭河江、送字紙灰等祭典，已被文化局列為無形文化資產，讓學生實際參與，了解家鄉的文化歷史，受到在地家長認同。

▲高雄市六龜區新威國小去年新生數掛蛋，但今年有4人報到。（圖／翻攝自Google地圖）



教育局指出，為保障小校不輕易整併，已修訂相關辦法，針對全校或分校學生人數未達40人且學生流失嚴重者，將請學校提交永續發展3年計畫，並於每學年度到校輔導訪視，以利落實3年計畫執行及學校永續經營。

教育局強調，面對少子化趨勢，偏鄉小校的未來備受關注，教育局將持續評估並採取適當措施，以確保學生的受教權益。