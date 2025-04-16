江振誠操刀升級4餐廳！搶攻高端飲食版圖　咖啡法餐酒吧一站滿足

▲江振誠(中)操刀升級御盟集團旗下4家餐廳。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

御盟集團旗下餐飲品牌「S･S･A･W」去年4月禮聘國際名廚江振誠擔任餐飲顧問，為旗下4間餐廳進行改造，歷時1年升級後，推出50多項新品，將御盟國際驛館實現住宿、各類餐飲一站式滿足新地標。迎接母親節，靡樂餐酒推出全新菜單，以法式料理為底蘊，融合台灣在地食材，打造視覺與味覺雙重饗宴。

御盟國際驛館4家餐廳分別有「春酒吧」、「夏甜點」、「秋法餐」、「冬咖啡」，2022年開幕時，主打入住酒店式公寓，走下樓就能享用早晨輕食咖啡、午茶精緻甜點、法式料理、特色調酒，不過可能主打精緻高級，讓消費者出現距離感，來客率不見成長。

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▲江振誠針對餐廳軟硬體進行建議改裝，也對餐飲提供建議。（圖／記者許宥孺攝）

御盟集團去年4月邀請名廚江振誠為4家餐廳重新打造，「春酒吧」以宇宙為主題，,打造雙重空間性格，分別是電子、搖滾樂烘托氣氛熱鬧的雞尾酒吧區，以及慵懶、Old School 風格的黑膠區。「夏甜點」則以色彩鮮明的甜點藝術，搭配代表夏日的鮮黃色調空間，帶來愉悅的氛圍，「水果馬卡龍禮盒」更融入台灣各地特色水果風味。

「秋 法餐」在主廚陳博玄的領軍下，依循季節轉換的「旬食」菜單，透過法式料理手法，呈現食材的天然風味與精巧的料理。「冬咖啡」則以北歐雪地與極光為靈感，打造溫暖舒適的空間，提供精選手沖咖啡及主廚江振誠的招牌「初心牛肉麵」。

▲「夏甜點」推出以台灣水果口味的馬卡龍。（圖／記者許宥孺攝）



江振誠表示：「Fine Dining 包含的不僅僅只是飲食,同時還要顧及空間、器皿、美感甚至是音樂與氣味，這是個需要五感打開，如同策展般繁複的全方位工作。」歷時1年的軟、硬體改造，實現涵蓋各類飲食體驗的「一日生活圈」。

▲▼蘼樂餐酒館推出新菜色。（圖／記者許宥孺攝）



另一方面，雅樂集團旗下品牌「蘼樂餐酒Lee's Garden Wine Bar」新推出奶油蕃茄燉飯佐煙燻鮭魚、煙花女風味炒蛤蜊、炭烤魷魚.阿根廷青醬等6道新料理，以及3款特色飲品。餐廳手路菜主打以台灣在地農產、配合季節時令、新鮮海味為主，利用西式擺盤製作出融合料理。迎接母親節感恩月份，也推出4人同行套餐優惠，餐廳也將提供用餐的溫馨畫面。