北市府教育局爆「廁所偷拍狼」　蔣萬安要求嚴查、全面加強巡檢

▲台北市政府市政大樓。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府傳出偷拍狼！台北市教育局16日晚間表示，下午接獲同仁反映，市政大樓8樓廁所發生偷拍事件，事發當下由教育局同仁協力制服現行犯，保存相關證據，並通知警察到場處理；台北市長蔣萬安對此事高度重視，要求教育局依法嚴查，以及要公管中心全面檢視各辦公場所，加強大樓內巡檢頻率。

台北市教育局16日深夜發布聲明稿，表示下午接獲同仁反映於市政大樓8樓廁所發生偷拍事件，事件發生當下，由教育局同仁協力控制住現行犯，並保存相關證據，隨後通知警察到場處理；教育局第一時間即依法啟動調查程序，並立即對現行犯採取隔離措施，使其靜候調查，確保辦公環境安全。

台北市教育局指出，教育局啟動員工關懷機制，依同仁意願提供心理諮商及相關支持服務，也於16日發送給同仁的一封信，說明本案發生經過、目前採取的處置作為，以及已依法啟動調查程序，請同仁安心上班。

教育局提及，蔣萬安對此次事件高度重視，強調絕不姑息任何偷拍及性騷擾行為，已要求教育局迅速釐清案情，依法嚴查；蔣同時也指示，除了對加害人究責懲處，對被害人也要即時協助、提供法律協助及諮商等復原措施，而公管中心要全面檢視各辦公場所，加強大樓內巡檢頻率。

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