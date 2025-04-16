美限制H20晶片售中　路透：輝達隱瞞中國客戶「一周前就得知」

▲路透引述消息人士說法，輝達提前獲知美國出口新規，卻未提前通知中國主要客戶。（圖／記者高兆麟攝）

記者柯沛辰／綜合報導

美國政府再祭晶片出口限制，要求輝達（NVIDIA）旗下H20人工智慧（AI）晶片未來銷售至中國須取得許可。路透社引述知情人士報導，輝達早在一週前獲知美國出口新規，卻未提前警告在中國的主要客戶。

輝達在當地時間15日表示，美國官員已於4月9日通知該公司，對中國銷售 H20 晶片需要獲得出口許可證。這是美國政府為限制中國獲取先進半導體的最新舉措，以尋求自身在人工智慧技術領域的優勢。

2位消息人士向路透社透露，中國主要的雲端運算公司仍預計 H20 將在年底前交付，並不知曉即將實施的限制措施。另外，在輝達15日宣布此事前，中國銷售團隊也未獲通知。

由於事態敏感，消息人士不願透露姓名。輝達也不願對此事發表評論。

中國是輝達最大的市場之一，如今最新的出口管制已威脅到當地業務。多位消息人士指出，自今年初以來，輝達已取得價值180億美元的H20晶片訂單。

截至1月26日的上一會計年度中，中國市場為輝達創造了170億美元的營收，佔其總銷售額的13％。

分析師表示，美國對 H20 的限制，可能使中國人工智慧晶片製造商受益，尤其是華為，該公司為輝達的產品線提供競爭產品。

新加坡 White Oak 資本管理投資總監 Nori Chiou 表示：「透過限制 H20 系統，美國主管機關實際上是在推動輝達的中國客戶轉向華為的 AI 晶片。隨著華為獲得更多客戶和開發經驗，其晶片設計和軟體能力可能快速提升。」