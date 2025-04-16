H20限制衝擊大！分析師：輝達「恐損180億營收」　台積電也受害

▲ 受川普政府出口限制影響，輝達及供應商股價下跌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國政府再祭晶片出口限制，要求輝達（Nvidia）旗下H20人工智慧（AI）晶片未來出口中國須取得許可，亞洲科技股應聲下挫。分析師預估，輝達今年恐怕因此損失140億至180億美元營收，就連台積電（TSMC）也將受到衝擊。

《彭博》報導，輝達15日提交的文件中警告，受川普政府最新出口限制影響，第1季將認列約55億美元損失，消息公布後股價大跌約6%。主要供應商也受創，日本愛德萬測試（Advantest）下跌逾5.6%，南韓SK海力士下跌3.7%，台積電也下跌2.3%。

《彭博》情報分析師Kunjan Sobhani及Oscar Hernandez Tejada指出，輝達今年可能因此損失140億至180億美元營收，「若限制持續，輝達在中國的資料中心業務占比可能回到個位數的低至中段水準，接近2024年初的狀況」，也就是H20晶片產量增加以前。

景順（Invesco）全球市場策略師Tomo Kinoshita分析，出口限制反映出美方對中國電子業崛起的憂慮，恐怕成為長期政策，將對全球半導體供應鏈造成重大負面影響。彭博分析師Ken Hui提到，台積電已因經濟前景疲軟放緩擴產，如今可能進一步減速。

儘管H20是輝達專為規避先前禁令設計的降規版本，仍被美方認為具潛在風險，使中國獲取全球先進科技硬體的管道進一步受阻。

中國科技巨頭受到波及，港股16日開盤後阿里巴巴下跌4.8%、百度下跌2.7%。即便本土業者如DeepSeek成功在缺乏最先進晶片狀況下發展AI技術，但若限制持續延長，勢必對整體科技產業帶來壓力。

KCM Trade分析師Tim Waterer警告，美中半導體角力下，科技股很容易受到影響。亞洲多家大廠高度依賴H20晶片，任何可能影響供應的措施對整個產業都是一大衝擊。