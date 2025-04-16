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強化救護教學新視野　南消與麻豆新樓醫院合辦EMT-P師資培育工作坊

▲台南市消防局與麻豆新樓醫院於16日攜手舉辦「EMT-P暨臨床教師心世代教學診斷與回饋技巧師資培育工作坊」，吸引多位前線救護專業人員與教官共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局與麻豆新樓醫院於16日攜手舉辦「EMT-P暨臨床教師心世代教學診斷與回饋技巧師資培育工作坊」，吸引多位前線救護專業人員與教官共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升高級救護技術員（EMT-P）之臨床教學與回饋能力，台南市消防局與麻豆新樓醫院於16日攜手舉辦「EMT-P暨臨床教師心世代教學診斷與回饋技巧師資培育工作坊」，吸引多位前線救護專業人員與教官共襄盛舉。

本次參與學員除了來自台南市消防局，更擴及雲林縣、屏東縣及彰化縣等地的EMT-P夥伴，展現出全台各地對於提升救護教育品質的高度重視與積極投入。

▲台南市消防局與麻豆新樓醫院於16日攜手舉辦「EMT-P暨臨床教師心世代教學診斷與回饋技巧師資培育工作坊」，吸引多位前線救護專業人員與教官共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）
面對日益複雜且快速演變的醫療救護環境，救護人員除了須精進臨床操作技能，亦須掌握有效的教學與溝通策略。因此特別邀請台大醫院教學部、台北市政府消防局醫療顧問委員暨醫療指導醫師楊志偉醫師蒞臨授課。楊醫師同時也是多場大型救護競賽的重要指導考官，擁有豐富教學與實務經驗，現場親自分享如何精準掌握心世代教學診斷與回饋技巧，讓參與者快速上手、事半功倍。

▲台南市消防局與麻豆新樓醫院於16日攜手舉辦「EMT-P暨臨床教師心世代教學診斷與回饋技巧師資培育工作坊」，吸引多位前線救護專業人員與教官共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動邀請多位教學實務經驗豐富的講師，學員透過情境模擬、角色扮演與即時討論，實際演練回饋技巧，進行深度反思與同儕交流，現場氣氛熱烈。

市長黃偉哲表示無論是在院前緊急送醫的第一線，或是院後持續進修與訓練的支持系統，責任醫院對於消防救護人員，都是堅實而強大的後盾。此次工作坊正是醫療與消防跨領域合作的典範，結合臨床醫療專業與前線救護實務，打造一個相互支持、共同成長的教學平台。

▲台南市消防局與麻豆新樓醫院於16日攜手舉辦「EMT-P暨臨床教師心世代教學診斷與回饋技巧師資培育工作坊」，吸引多位前線救護專業人員與教官共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，感謝麻豆新樓醫院的合作，不僅強化救護人員的臨床教學能力，更象徵跨領域合作對於醫療教育品質提升的重要意義。未來也將持續推動類似課程，建立完整的師資培訓機制，打造更專業、更有溫度的緊急醫療體系。

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