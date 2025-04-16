人行道拓寬引反彈　路權團體：通學步道不該被停車綁架

▲屏東市忠孝國小附近通學步道拓寬引發地方民眾反彈。（圖／還路於民行人路權促進會提供）

記者李姿慧／台北報導

為終結行人地獄，交通部今年盤點120.75公里改善外，也要加寬人行道寬度至少150公分，不過近來屏東市學區通學人行道拓寬卻遭遇民眾和商家反彈，還有民代揚言率眾抗議。還路於民行人路權促進會今發聲明呼籲，通學步道不該被停車綁架，當孩子的安全碰上「不能停車」，孩子的安全應優先保障。

屏東市中正、忠孝國小周邊通學人行道拓寬計畫近期遭遇強烈反彈，住戶與商家擔憂「無法臨停接送孩子」、「門口不能停車」、「生意會受影響」，更有民代揚言要「率眾抗議」。

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還路於民行人路權促進會今發聲明指出，理解居民對停車位減少的憂慮，也看見商家對生計的擔憂。但也必須誠實面對，長年來城市的街道設計，所謂「交通更混亂」的背後，幾乎是以機動車輛為優先、佔據過多空間。把最邊緣的空間還給行人是遲來的平衡，而不是「爭道」。

促進會表示，很多人以為「路要寬一點才安全」，事實上科學研究證實車道越寬，越容易交通事故。逢甲商圈、大埔商圈、瑞隆商圈等這些商圈安全、完善的步行環境，保持街道經濟，與行人安全取得平衡，獲得更多人流量。中正、忠孝國小通學步道絕大多屬於公有地，本就毋須經過私人為個人利益而「同意」，部分人士竟建議「犧牲校內空間換取民眾停車空間」，如此赤裸裸的汽車霸權犧牲孩子活動空間只為了汽車有地方停放。

還路於民行人路權促進會說，經現場勘查，中正國小周遭蘇州街、上海路部分路幅受限，籲請政府優先規劃「行人優先區」為主要方案，在下一代安全、住戶通行及店家卸貨取得共存。周遭既有人行道在路口轉角、視野不佳及過狹處確實有拓寬需求，除提升視野距離也避免違停，並建議既有停車格以全日計時累進收費提升周轉率。附近亦有許多停車場，建議增設指引標誌，分散家長接送密度。

該促進會強調，「停車不便就沒生意」是許多店家的憂慮。然而，道路是公共空間，不是私人停車場，更不應該成為成本外部化的藉口。透過深入社區的通學步道系統，讓孩子能夠步行五到十分鐘到學校，分散接送密度、減少混亂，也讓沿途的店家有機會接觸人流促進消費。政府應打造人本交通環境，而非犧牲孩子安全來換取店家的生存。

促進會也直言，有人占用「法定騎樓」阻礙通行，並且於公有地上違規設斜坡或放營業用品，如今還要反對為了孩子而鋪設的安全步道，這樣的雙重標準，該被揭穿並且排除違法。

還路於民行人路權促進會指出，家長開車接送孩子是因為缺孩童安全通學步道；然而汽車數量增多，只會擠壓行人空間，陷入惡性循環，呼籲不要再用「不能停車」、「商圈會死」來掩蓋長久積非成是、成本外部化，除了漠視孩子安全，更是對公共利益的踐踏。我們有義務為孩子、為行人、為我們年老時打造一個真正安全的人本交通步行環境。