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美國對等關稅暫緩　交通部：爭取東南亞貨源中轉

▲▼交通部今赴立法院進行「美國課徵對等關稅對我國交通公私部門之衝擊與因應」專題報告。（圖／記者周湘芸攝）

▲交通部今赴立法院進行「美國課徵對等關稅對我國交通公私部門之衝擊與因應」專題報告。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

美國關稅政策引發全球市場動盪，交通部今赴立法院進行「美國課徵對等關稅對我國交通公私部門之衝擊與因應」專題報告，並表示，目前海運及空運影響都因關稅暫緩逐漸恢復，但在90日豁免期內，東南亞可能產生轉單效應，為爭取貨源來台中轉至美國，港務公司已要求基隆與高雄自營櫃場投入船席與後線場地支援，並研議調整獎勵誘因。

交通部報告指出，在美國關稅90日豁免期內，東南亞可能產生轉單效應，為爭取貨源來台中轉至美國，港務公司已要求基隆與高雄自營櫃場投入船席與後線場地支援，並研議調整獎勵誘因，以提升台灣中轉貨量；另若短期台灣出口需求增加而有艙位供需失衡情形，航港局將即時啟動「國際海運運輸平穩小組機制」，協調國籍航商增加航班、艙位。

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交通部表示，我國是海島型國家，對外貿易仰賴海空運輸，尤其美國為我國第2大出口國家，如未來美國仍維持原有高關稅政策，恐對我國際海空運輸造成影響，也將連帶影響國內貨櫃貨運量。此外，若造成通貨膨脹、物價上漲，以及全球經濟成長放緩等連鎖反應，也將影響觀光旅遊市場及相關產業。

在海運部份，交通部指出，依據國際海運機構Alphaliner統計，今年3月我國3大航商遠東至美國航線每周運量約11.7萬TEU，占全球航商經營該航線21%。此外，我國際商港每周共15條航線通往美國，去年我國際商港直接出口至美國貨櫃量約59萬TEU，經中間港口轉至美國貨櫃量則另有78.5萬TEU，主要為鋼鐵及塑膠等製品。

交通部表示，國籍航商短期尚未有航線及航班調整規劃，受到先前公布4月9日將實施對等關稅影響，有部分貨主取消訂艙，原預估5月裝載率約70至80%，較4月略減約5%。因美國已暫緩實施課徵對等高關稅，短期裝載率已逐步恢復，後續變化仍需視美方關稅政策持續觀察。

在空運部分，交通部表示，去年我國航空出口貨物約59萬噸，進口約61萬噸、轉口約113萬噸，其中輸美貨物約37萬噸。受先前公布的生效日4月9日影響，航空貨運量略有增加。美國4月10日宣布對等關稅暫緩實施90日，對全球貿易、供應鏈及航空運輸需求可能發生重組作用。

在陸運方面，汽車貨櫃貨運業以載運國際貨物為主，對等關稅若影響未來出口往美國的海運貨櫃量，則可能連帶影響國內貨櫃貨運量。

交通部也說，目前美國課徵關稅尚未直接影響觀光產業，但若引發全球貿易戰，造成通貨膨脹、物價上漲，將導致旅遊成本上漲，波及商務旅客及企業國外獎勵旅遊，同時改變旅遊消費需求，減少高價產品支出或轉往消費較低或性價比較高的旅遊目的地，影響長程線旅客來台意願，也可能使出境旅遊需求轉向國內旅遊。

此外，交通部指出，因美國僅針對中國和香港取消小額郵包免稅待遇，台灣出口郵包未被納入，影響尚待觀察，但新措施將導致中國電商平台出口成本大增，預期將促使業者轉以第三地轉運。

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