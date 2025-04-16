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列車過站未停　高鐵揭原因：駕駛近期未開停板橋班次

▲▼立委今於立法院質詢表示，台灣高鐵一列204北上車次14日於板橋過站未停，影響逾150名旅客。（圖／記者周湘芸攝）

▲立委今於立法院質詢表示，台灣高鐵一列204北上車次14日於板橋過站未停，影響逾150名旅客。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣高鐵一列204北上車次14日於板橋過站未停，影響逾150名旅客，為高鐵營運以來首例。台灣高鐵公司董事長鄭光遠今坦言，該名駕駛過去2個月都是開沒有停靠板橋的班次，此次是第一次開要停靠板橋的班次，儘管行前知道要停靠，仍是疏忽。

台灣高鐵一列204北上車次14日原定上午8時26分抵達板橋站，不料駕駛過站未停，讓乘客十分傻眼。高鐵公司表示，在調查結果出爐前，已暫停該名駕駛勤務，旅客賠償將採從寬認定原則，除退還實收票價50%，另贈送精美禮品給所有受影響旅客。

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立委李昆澤今質詢表示，高鐵204車次14日經過板橋過站未停，影響150名乘客，高鐵有直達車也有站站停的列車，是否凸顯駕駛訓練不清楚。

鄭光遠指出，該名駕駛過去2個月都是開沒有停靠板橋的班次，此次是近期第一次開要停靠板橋的班次，儘管行前知道要停靠，仍是疏忽。如果駕駛有不清楚之處，應該馬上聯繫行控中心停車，或是由列車長按「旅客緊急對講機」（PEI）馬上停下。

李昆澤指出，無論是強行停下或倒退都會影響行車安全，呼籲高鐵要加強教育訓練。高鐵現有34組列車，2027年還會再加12組列車，目前就已經這麼混亂，讓民眾無法接受。鄭光遠表示，會加強行前確認，及行駛間聯繫工作。

另外，李昆澤也說，除了高鐵以外，台鐵今年已有6起行車不當事件，其中4件是人為、2件為ATP因素，無論是安全掌握還是效率都對不起民眾。

台鐵公司代理董事長伍勝園表示，台鐵今年有6起停車位置不佳的狀況，會從違規行為找出系統性問題，並由幹部檢視是否有需要改善之處，另透過ATP分析高風險情形防範。

交通部長陳世凱也說，無論是高鐵還是台鐵，照SOP維持紀律很重要，尤其台鐵要特別留意。

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