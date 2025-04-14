粉絲抖內問「去大陸開健身房」　館長回應了！PTT炸鍋：準備賠錢吧

▲館長直播回應網友，去中國開健身房的問題。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



網搜小組／劉維榛報導

館長陳之漢2023年曾霸氣表態，不怕中國健身房來台灣市場競爭，一席話引發爭議。12日直播時，一名大陸網友抖內提問，希望館長能大陸開健身房，並整頓風氣，對此，館長直接回應，「太看得起我了，希望有一天可以達成。」

館長在YouTube頻道《館長惡名昭彰》開直播時，忽然有大陸網友抖內提問，「希望館長有一天可以開到大陸來，整頓大陸健身業的風氣」。

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館長則回應，「我是什麼X巴，去大陸開健身房，口袋裡面他X的好像很囂張這樣子，我們就是小生意，好不好，你太看得起我了，希望有一天，希望有一天啊...可以達成。」

而這一段回應也引發PTT鄉民炸鍋討論，「早就在鋪陳了，過段時間應該就可以了」、「不用有一天了，現在就可以去了」、「館長出走那天，將會是台灣最黑暗的一天」、「好啦，中國經濟前景一片大好，阿館快去」、「可以考慮去貴州開」。

不過也有人認為，「去中國做生意沒人罩不會賺錢，而且可能連性命都有危險，照他的嘴臭...不怕被人砍喔」、「李東憲都破產了，還要去喔」、「依照中國內捲的程度他會虧爛...」「去中國就準備賠錢吧，一堆失業的，最好有錢去健身」。

事實上，館長2023年與前立委黃國昌發起716上凱道活動，號召民眾為司法改革、居住正義發聲。針對媒體關切服貿議題，館長聞言激動地說，「我再重申各位媒體啊，老子去當官老子全家XX（自我傷害）」，不要再說他支持服貿、以後要去當官；他亦霸氣回嗆說，「中國健身房要開就開啊，商業競爭嘛！開多少來多少，做不起來我包回去嘛！」