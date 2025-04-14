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陸官方「避談」今年貨貿進出口降1％　批美：立即糾正關稅錯誤做法

▲▼ 大陸海關總署今（14）日舉行新聞發布會，介紹「2025 年一季度進出口情況」。 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸海關總署今（14）日舉行新聞發布會，介紹「2025 年一季度進出口情況」 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸海關總署今（14）日舉行新聞發布會，由署副署長王令浚介紹「2025 年一季度進出口情況」，外媒問及美國實行「對等關稅」對中國衝擊與應對？王令浚直言，今年Q1美國政府濫施關稅的干擾衝擊下，中美雙邊貿易進出口規模1.11兆人民幣，增長4%，如今，「美國政府所作所為已經引起全球普遍反對」，中方已經堅決採取管制措施，「敦促美方立即糾正錯誤做法，按照相互尊重的原則，通過平等對話解決貿易分歧。」

今日海關總署新聞發佈會首先公布，中國今年一季度貨物貿易進出口10.3兆元（單位：人民幣，同下），同比增長1.3%。其中，出口6.13兆元（單位：人民幣，同下），增長 6.9%；進口 4.17兆元，下降6%。

《路透社》提問，「世貿組織現在預測今年中國貿易量將下降1%，低於早些時候預測的3%的增長。你同意這個預測嗎？第二個問題是美國加徵關稅對中國會產生什麼影響？」

王令浚沒有直接回答問題，避開Q2進出口數據下降預測，而是再次痛批美國對全球濫施關稅，「逆潮流而動」，遭到相關國家普遍反對，也招致國際組織批評和反對。

王令浚指出，WTO第一時間發表聲明認為，美國的做法將對全球貿易和經濟增長前景產生重大影響，導致全球商品貿易量的萎縮，並呼籲成員國團結一致，通過世貿組織平台進行建設性對話，尋求合作解決方案。中國將同各方一道堅持真正的多邊主義，共同維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，捍衛國際公平正義。

▲▼ 大陸海關總署今（14）日舉行新聞發布會，介紹「2025 年一季度進出口情況」。 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸海關總署署副署長王令浚「避談」今年整體貨貿進出口將面臨下降1%預測 。（圖／記者任以芳攝）

《美國國際市場新聞社》提問，「近期中美貿易緊張局勢不斷升級，對中美貿易具體會產生多大影響？貿易領域是否存在脫鈎的可能，中國將如何應對？」

王令浚首先說，中國政府9日發佈關於中美經貿關係若干問題的中方立場，以大量的事實和數據表明，中美經貿關係的本質是互利共贏，是經濟規律作用，幾個具有強大的內生動力。

王令浚說，今年一季度在美國政府濫施關稅的干擾和衝擊下，中美雙邊貿易仍保持增長，進出口規模1.11兆（單位：人民幣，同下）增長了4%。美國以各種藉口宣佈對包括中國在內的所有貿易夥伴濫施關稅，是不可避免的對抗全球，包括中美在內的貿易造成負面影響。

他也強調，「美方所謂對等關係，顛覆現有國際經濟秩序，將美國利益凌駕於國際社會功利之上，是典型的關稅霸凌行為，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。」

王令浚重申，「貿易戰沒有影響保護主義沒有出路，美國政府所作所為已經引起全球普遍反對。中方已經堅決採取管制措施，並將與各方一道繼續共同反對美國關稅霸名霸道行為，共同捍衛多邊貿易體制和經濟全球化。我們督促美方立即糾正錯誤做法，按照相互尊重的原則，通過平等對話解決貿易分歧。」

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