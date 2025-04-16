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全家飯糰新品「鮭魚肚、麻辣鯖魚」登場　選用日本特A級一見鍾情米

▲▼全家便利商店「金飯糰」新推出「極選系列」。（圖／業者提供）

▲全家便利商店「金飯糰」年銷售破20億，新推出「極選系列」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店「金飯糰」系列年銷突破20億元，如今再推「極選系列」，首度導入日本特A級米種「一見鍾情米」。3款新品「贅沢鮭魚肚飯糰」、「秘傳麻辣鯖魚飯糰」、「柚庵燒赤魚飯糰」，內餡採用日本全家同款高品質海鮮食材，4月16日至29日「任選2件69折」，並有指定飲品合購優惠。

▲▼全家便利商店「金飯糰」新推出「極選系列」。（圖／業者提供）

▲▼三角飯糰的成型機台技術升級，採用與日本全家相同、專為便利商店打造的飯糰成型機。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店「金飯糰」新推出「極選系列」。（圖／業者提供）

全家「金飯糰」全新「極選系列」即起登場，承襲日本全家DNA，米種採用日本長年獲得特A評級、台灣契作的「一見鍾情米」，特色為粒粒分明、黏性適中與自然米香。

三角飯糰的成型機台技術升級，採用與日本全家相同、專為便利商店打造的飯糰成型機，運用特殊壓模技術，展現日本專門店手握工法，讓米飯間保有空氣，確保飯體鬆軟不壓實、粒感分明。同時輔以夾心內餡成型技術，第一口就能品嚐到餡料，打造更多層次的絕佳口感，預計帶動飯糰產能可提升1成。

▲▼全家便利商店「金飯糰」新推出「極選系列」。（圖／業者提供）

▲全家便利商店「金飯糰」新推出「極選系列」。（圖／業者提供）
 
「全家」金飯糰「極選系列」首波3款新品，採用日本全家水產物料，以多款高品質魚種與日本傳統調味技術，呈現層次風味。「贅沢鮭魚肚飯糰」使用銀鮭肚以鹽烤與特殊技術處理，肉質軟嫩且富有油脂，帶來油潤鮮嫩的口感。

「秘傳麻辣鯖魚飯糰」則將日料人氣食材「鯖魚」，以中式辣醬配方調味，鹹香中帶微辣餘韻。「柚庵燒赤魚飯糰」靈感來自日式懷石料理「柚庵燒」，將赤魚融合日式醬油與柑橘醃漬，帶出清新燒烤風味。

此外，熱銷品項「北海道秋鮭親子飯糰」和「熟成紅鮭飯糰」也同步升級蓬鬆工法，在新品上市期間，4月16日至29日推出「極選系列飯糰」任選2件69折，並有指定飲品合購優惠，滿足上班族、學生族需求。

▲▼全家便利商店「金飯糰」新推出「極選系列」。（圖／業者提供）

▲4月16日至29日推出「極選系列飯糰」任選2件69折。（圖／業者提供）

全家「金飯糰」產品線涵蓋三角飯糰、大飯糰、烤飯糰、大口飯糰，4大系列，常態銷售品項多達30款。其中三角飯糰因購買便利性和口味多元性，已成為台灣米食的重要指標商品。全家便利商店副本部長黃正田表示，金飯糰的成功來自於「金制米種」、「金制工法」和「金制食材」三大要素的持續精進。

●7-11新品

▲▼7-11慶祝花生漫畫75周年，推出史奴比聯名鮮食，其中圓形御飯糰「炙烤燻腸」口味，有歐拉夫和史努比兩種可愛包裝。（圖／業者提供）

▲7-11推出史奴比聯名鮮食，其中圓形御飯糰「炙烤燻腸」口味包裝超萌。（圖／業者提供）

7-11慶祝花生漫畫75周年，近來推出多款史奴比聯名鮮食，其中圓形御飯糰「炙烤燻腸」口味，有歐拉夫和史努比兩種可愛包裝。

此外，紅遍韓國的「延世大學生乳包」推出全新草莓口味。在韓國便利商店銷售破千萬顆，新品以香濃草莓醬與醇厚延世大學生乳結合，口感厚實，如同奶油炸彈般滿足療癒，售價135元，4月16日至4月29日期間韓國甜點大賞「第二件79折」。

紅遍韓國的「延世大學生乳包」推出全新草莓口味，7-11原裝進口來台。（圖／業者提供）

▲▼紅遍韓國的「延世大學生乳包」推出全新草莓口味，7-11原裝進口來台。（圖／業者提供）

紅遍韓國的「延世大學生乳包」推出全新草莓口味，7-11原裝進口來台。（圖／業者提供）

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