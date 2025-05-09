咖啡、霜淇淋「買1送1」寄杯再省！超商母親節加碼優惠懶人包

▲超商推出母親節咖啡優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

迎接周末加上母親節，各大超商紛紛祭出優惠，7-ELEVEN 即日起至5月11日，門市祭出CITY CAFE特大濃萃美式或拿鐵「任選兩杯100元」，精品美式或拿鐵「買1送1」！全家周末也加碼單品咖啡、焙茶拿鐵「買1送1」，萊爾富同步有母親節優惠Hi café 大杯特濃美式買1送1。

★7-ELEVEN

●門市優惠，即日起至5月11日

特大濃萃美式，2杯100元，77折（原價65元/杯）。

特大濃萃拿鐵，2杯100元，67折（原價75元/杯）。

大杯精品美式，買1送1，5折（原價100元/杯）。

大杯精品拿鐵，買1送1，5折（原價110元/杯）。

梔子花青茶，買1送1，5折（原價45元/杯）。

珍珠焙火烏龍奶茶，買1送1，5折（原價75元/杯）。

▲買空運康乃馨，加購小杯精品咖啡只要29元。（圖／業者提供）

凡購買「空運進口康乃馨」（單支120元），享小杯精品咖啡加價購29元，41折（原價70元/杯）。

使用icash Pay、icash2.0卡支付，雪淋霜、酷聖霜霜淇淋、思樂冰同規格全口味「買1送1」。

▲7-11 香檳葡萄霜淇淋，使用指定支付買1送1。（圖／記者林育綾攝）

●「OPENPOINT 行動隨時取」即日起至5月16日：



特大杯厚乳拿鐵，買5送2，71折（原價85元/杯）。

大杯卡布奇諾，買5送2，71折（原價55元/杯）。

榛果風味燕麥拿鐵，買5送2，71折（原價55元/杯）。

大杯燕麥拿鐵，買5送2，71折（原價75元/杯）。

中杯精品冰燕麥拿鐵／中杯精品馥芮白任選，買5送2，71折（原價100元/杯）。

風味系列指定冰飲任選，買5送2，71折（原價55元/杯），可選皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、焙烤榛果、好時經典可可。

▼7-11「OPENPOINT 行動隨時取」買5送2優惠。（圖／業者提供）

★全家

●門市會員優惠，即日起至5月11日：

特濃美式，第二杯10元，59折（原價55元/杯）。

特濃拿鐵，第二杯10元，57折（原價65元/杯）。

醇黑厚可可，第二杯10元，60折（原價50元/杯）。

仙女紅茶，第二杯10元，62折（原價40元/杯）。

大杯單品美式，買1送1，5折（原價100元/杯）。

大杯單品拿鐵，買1送1，5折（原價110元/杯）。

大杯焙茶拿鐵，買1送1，5折（原價65元/杯）。

▲▼全家周末加碼優惠。（圖／業者提供）

●康康五優惠

全家5月9日到5月11日，周末限定康康五，精選5樣好康同品項買1送1，包括：YOI鹼性水、可口可樂纖維+、桂冠水凍室水蜜桃石榴雪酪、百吉CoCo奶茶三兄弟雪糕、Famiice系列冰品（霜淇淋、喝的霜淇淋）等，同品項「買1送1」。

▼全家康康五優惠。（圖／業者提供）



●全家APP「隨買跨店取」，即日起至5月11日：



大杯特濃經典美式，14杯520元，67折（原價55元/杯）。

大杯特濃經典拿鐵，12杯520元，66折（原價65元/杯）。

Let's Tea 40元系列，21杯520元，61折（原價40元/杯）。

Let's Tea 55元系列，15杯520元，63折（原價55元/杯）。

Let's Tea 65元系列，13杯520元，61折（原價65元/杯）。

★萊爾富

●萊爾富門市推出母親節獻禮咖啡優惠，即日起至5月11日：

特大杯氣泡美式（檸檬、柚香、鳳梨）兩杯80元，5折（原價80元/杯）。

大杯特濃美式，兩杯55元，5折（原價55元/杯）。

大杯特濃拿鐵，兩杯65元，5折（原價65元/杯）。

▲▼萊爾富門市咖啡優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富APP Hi-Life APP「整買零取」咖啡寄杯優惠，5月10日至11日：

大杯美式，20杯450元，5折（原價45元/杯）。

大杯拿鐵，17杯550元，59折（原價55元/杯）。

大杯特濃美式，20杯550元，5折（原價55元/杯）。

大杯特濃拿鐵，20杯650元，5折（原價65元/杯）。

▼萊爾富APP咖啡「買10送10」。（圖／業者提供）



★OKmart

OKCAFE與「茗京萃」合作，推出「紫蘇飲」與「百草甘茶飲」，將中醫草本智慧融入日常飲品中。「紫蘇飲」融合薄荷清香與桑椹淡雅香氣，口感輕盈爽朗；「百草甘」則由多種草本與薄荷調製，帶來喉間溫潤、尾韻清涼的層次變化。兩款機能飲品於周末即日起至5月11日，祭出限時大杯「買1送1」（原價55元/杯）。

另外，5月10日至11日，OKCAFE再加碼推出特大杯莊園美式／拿鐵，同品項「買2送1」。

▼OKmart 咖啡優惠。（圖／業者提供）

