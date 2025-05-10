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咖啡、霜淇淋買1送1！寄杯組合520元　超商「母親節優惠」一次看

▲▼7-11母親節。（圖／業者提供）

▲超商推出母親節咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

慶祝母親節，各大超商紛紛祭出優惠，7-ELEVEN 即日起至5月11日，門市販售空運康乃馨，並祭出指定咖啡「買1送1」；全家周末也加碼單品咖啡、焙茶拿鐵「買1送1」，萊爾富同步有母親節優惠Hi café 大杯特濃美式買1送1。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 限定門市開賣「空運進口哥倫比亞康乃馨」，單支售價120元（依門市實際現貨為主） ，更推出購買「空運進口康乃馨」再享CITY PRIMA小杯精品咖啡加價購29元，或可加購兩款CupiCho丘彼巧精品巧克力禮盒。

即日起至5月11日， OPENPOINT會員到全台7-ELEVEN門市消費滿額688元(含)以上，享點數10倍送；更推出購買統一指定商品加贈5% OPENPOINT點數。

CITY系列今年也推出「LOVE MOM」專用杯套、指定品項買1送1起優惠；7-ELEVEN門市的Mister Donut 與聖娜複合店，也同步推出母親節限定商品。

▲買空運康乃馨，加購小杯精品咖啡只要29元。（圖／業者提供）

●門市優惠（即日起至5月11日）：

特大濃萃美式，2杯100元，77折（原價65元/杯）。
特大濃萃拿鐵，2杯100元，67折（原價75元/杯）。
大杯精品美式，買1送1，5折（原價100元/杯）。
大杯精品拿鐵，買1送1，5折（原價110元/杯）。
梔子花青茶，買1送1，5折（原價45元/杯）。
珍珠焙火烏龍奶茶，買1送1，5折（原價75元/杯）。
雪淋霜、酷聖霜霜淇淋、思樂冰，使用icash Pay、icash2.0卡支付，同規格全口味「買1送1」。

▲7-11 香檳葡萄霜淇淋，使用指定支付買1送1。（圖／記者林育綾攝）

●「OPENPOINT 行動隨時取」即日起至5月16日「買5送2」：

特大杯厚乳拿鐵，買5送2，71折（原價85元/杯）。
大杯卡布奇諾，買5送2，71折（原價55元/杯）。
榛果風味燕麥拿鐵，買5送2，71折（原價55元/杯）。
大杯燕麥拿鐵，買5送2，71折（原價75元/杯）。
中杯精品冰燕麥拿鐵／中杯精品馥芮白任選，買5送2，71折（原價100元/杯）。
風味系列指定冰飲任選，買5送2，71折（原價55元/杯），可選皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、焙烤榛果、好時經典可可。

▼7-11「OPENPOINT 行動隨時取」買5送2優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家在7間Fami!ce霜淇淋品牌體驗店，推出首見「玫瑰造型霜淇淋」，甜蜜夢幻造型成為母親節最吸睛的打卡亮點，周末六日（即日起至5月11日）還推出霜淇淋、喝的霜淇淋「買1送1」優惠。

▲全家在限定霜淇淋體驗店，推出母親節「玫瑰造型霜淇淋」。（圖／業者提供）

●門市會員優惠，即日起至5月11日：

特濃美式，第二杯10元，59折（原價55元/杯）。
特濃拿鐵，第二杯10元，57折（原價65元/杯）。
醇黑厚可可，第二杯10元，60折（原價50元/杯）。
仙女紅茶，第二杯10元，62折（原價40元/杯）。

大杯單品美式，買1送1，5折（原價100元/杯）。
大杯單品拿鐵，買1送1，5折（原價110元/杯）。
大杯焙茶拿鐵，買1送1，5折（原價65元/杯）。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家周末加碼優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●康康五優惠

全家即日起到5月11日，周末限定康康五，5樣好康同品項買1送1，包括：YOI鹼性水、可口可樂纖維+、桂冠水凍室水蜜桃石榴雪酪、百吉CoCo奶茶三兄弟雪糕、Famiice系列冰品（霜淇淋、喝的霜淇淋）等，同品項「買1送1」。

▼全家康康五優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●全家APP「隨買跨店取」，即日起至5月11日：

大杯特濃經典美式，14杯520元，67折（原價55元/杯）。
大杯特濃經典拿鐵，12杯520元，66折（原價65元/杯）。
Let's Tea 40元系列，21杯520元，61折（原價40元/杯）。
Let's Tea 55元系列，15杯520元，63折（原價55元/杯）。
Let's Tea 65元系列，13杯520元，61折（原價65元/杯）。

★萊爾富

●門市優惠

萊爾富即日起至5月11日推出「愛在母親節」，多款咖啡門市買1送1：

特大杯氣泡美式（檸檬、柚香、鳳梨）兩杯80元，5折（原價80元/杯）。
大杯特濃美式，兩杯55元，5折（原價55元/杯）。
大杯特濃拿鐵，兩杯65元，5折（原價65元/杯）。

▲▼萊爾富優惠。超商優惠（圖／業者提供）

▲▼萊爾富門市咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富優惠。超商優惠（圖／業者提供）

●萊爾富APP 

Hi-Life APP內的「整買零取」，也推出咖啡寄杯優惠，5月10日至11日：

大杯美式，20杯450元，5折（原價45元/杯）。
大杯拿鐵，17杯550元，59折（原價55元/杯）。
大杯特濃美式，20杯550元，5折（原價55元/杯）。
大杯特濃拿鐵，20杯650元，5折（原價65元/杯）。

▼萊爾富APP咖啡「買10送10」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKCAFE與「茗京萃」合作，推出「紫蘇飲」與「百草甘茶飲」，將中醫草本智慧融入日常飲品中。「紫蘇飲」融合薄荷清香與桑椹淡雅香氣，口感輕盈爽朗；「百草甘」則由多種草本與薄荷調製，帶來喉間溫潤、尾韻清涼的層次變化。兩款機能飲品於周末即日起至5月11日，祭出限時大杯「買1送1」（原價55元/杯）。

另，5月10日至11日，OKCAFE再加碼推出特大杯莊園美式／拿鐵，同品項「買2送1」。

▼OKmart 咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼OKmart優惠。（圖／業者提供）

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關鍵字：

超商優惠7-11全家OK mart萊爾富母親節優惠

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