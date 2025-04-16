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藍青年軍戴納粹臂章行禮　蔣萬安「嚴厲譴責」：絕對不認同

記者袁茵／台北報導

新北地檢署昨（15日）偵辦幽靈連署案，兵分30路搜索國民黨新北市黨部、三重區黨部等處，但罷免綠委李坤城領銜人宋建樑穿著象徵納粹「卐」字臂章，手比納粹敬禮手勢，還拿希特勒著作「我的奮鬥」進入地檢署複訊，引發爭議。對此，台北市長蔣萬安強調，絕對不認同，嚴厲譴責此不當言行。

▲▼台北市長蔣萬安出席環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安出席環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安16日上午出席環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮，會前接受媒體訪問。針對朱立倫今到吳思瑤罷免總部向民進黨宣戰，以及昨天新北檢調搜索新北市黨部，是不是綠色恐怖？蔣萬安表示，希望司法秉公處理、釐清事實、公平公正，民眾關切的是司法是否標準一致，還是只辦藍不辦綠。

針對罷免李坤城領銜人宋建樑比了納粹手勢，蔣萬安指出，「我們絕對不認同，對於不管是納粹或者是之前戒嚴的貼文，我們都是嚴厲譴責這樣子不當言行。」

另外，關於前立委林濁水評估，台北市藍委在大罷免會全滅？蔣萬安回應，自己昨天看到最新民調，近六成民眾不支持大罷免，尤其在國際局勢動盪時刻，大家希望看到是政府團結一致，不分朝野一致面對艱困挑戰，這時候不應該內耗，也不要製造社會的對立跟仇恨，而是應該共同擬定對策，好好面對美國對等關稅帶來的衝擊。

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