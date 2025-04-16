中年男狠殺父母妻小　5人遭勒斃陳屍房內！涉「大型詐騙」挨告

▲南韓京畿道龍仁市一名50多歲中年男，狠心勒斃妻子、父母、女兒等5名家屬，被逮後移送警察署。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最近發生一起駭人聽聞、且在犯罪史上極為罕見的凶殺案！一名年約50多歲的中年男性，本該是家庭的經濟支柱，豈料最近卻因涉嫌詐欺、事業失敗而挨告，在面臨龐大壓力下，他選擇勒斃一家五口、三代同堂的家庭成員，包括自己的妻子、年邁的父母，以及2名女兒，最後他輕生未遂，遭到警方逮捕。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓京畿道龍仁市水枝區某公寓14日下午發生一起駭人聽聞的人倫悲劇，一名年約50多歲的中年男性A某先是讓50多歲的妻子、80多歲的老父母、2名10至20多歲的女兒喝下安眠藥後，接著依序狠心勒斃5名家族成員，最後他更向其他家人發送手機簡訊，並留下遺書，「把家人們殺死後，我也要來赴死了！」

收到這封簡訊的其他家屬非常擔憂，於是撥打電話119報案。對此，消防當局緊急出動人力前往該棟公寓，才終於在隔天的15日上午9時55分發現，A男的妻子、父母、2名女兒已經各自陳屍在4間房間，不過透過肉眼來看，外觀上並無明顯外傷。

A男在親手殘殺5名家屬後，前往他位於光州廣域市的住商混合辦公室準備自盡。警方在接獲報案後，從遺書和簡訊內容研判，兇手很可能是A某，於是透過手機GPS和基地台定位後，研判A男已經逃往光州。

京畿南部警察廳、龍仁西部警察署將所獲取的情報移交給光州東部警察署，要求當地的警察署協助逮捕兇嫌，最後才終於在15日上午10時33分，前往A男位於光州的住處，成功逮捕試圖服用安眠藥輕生的A男，從5名家人陳屍住處被發現至A男被逮，只經過38分鐘。

報導指出，放眼南韓犯罪史，要找到一樁在短時間內出現5名死者的兇殺案，其實相當困難，然而A男卻在短時間內狠心殺害5名家人，這相當不合理。對此，A男送醫治療、情緒穩定後被押送至龍仁西部警察署，他坦承是迫於承擔高額債務，加上面臨官司訴訟，才決定殺害家人。

A男表示，「我經營『分讓住宅』事業（指以出售為目的，在土地建造與土地一起出售的房屋或公寓），然而卻遭到其他簽約人提告詐欺，因此被迫扛下高額債務，甚至還被以民事訴訟提告。我總不能讓家人們承擔這些債務吧。」

據悉，A男與妻子過著形同「周末夫婦」的生活，平常自己一個人待在光州經營不動產事業，只有放假才會返回位於京畿道龍仁市的住處。

經媒體向光州東部警察署確認，A男確實是一樁規模達數億韓元的詐欺案被告人身分，他所在的協同組合創力準備委員會打算在光州市東區興建343戶的民間租賃型公寓，在委員會設立前他向每一位買家收取臨時契約金1000萬韓元、契約金3000萬元，然而買家要求退款時卻拿不回這些款項，目前警方已經收到60多人提出的訴狀。

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