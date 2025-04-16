「汽燃費罰單限24小時催繳」是詐騙　監理所：別點可疑連結

▲近來有詐騙集團冒用催繳汽燃費和違規罰款名義寄送釣魚連結。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

汽燃費和罰單催繳詐騙簡訊又來了，近來詐騙集團再度假借催繳汽燃費和交通違規罰款，限定24小時內透過連結繳款，否則面臨「高額罰款」，公路局監理所呼籲民眾別點可疑網址連結。

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，今年3月詐騙案件受理1萬6643件，詐騙財產損失金額高達70.9億元，其中桃園市被詐騙財損增加最多，高達8.7億元，比上月增加2.3億元，詐騙手法也花招百出。

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近來有詐騙集團假借「尚未繳納汽燃費」或「未處理之交通違規」，發送夾帶釣魚網址的簡訊或電子郵件，要求在24小時內透過指定的連結繳納，否則將面臨「高額罰款」，試圖誘騙民眾進入仿冒網站輸入個資及金融資訊，藉此詐騙金錢。

公路局高雄市區監理所呼籲，如果收到有可疑網址連結和金額的汽燃費、強制險違規或是交通違規相關簡訊，可聯繫監理機關或是交通違規權責單位確認，也可以撥打「165反詐騙諮詢專線」詢問，千萬不要直接點選訊息中的網址。而且行政機關之處分，還是須依照行政程序以書面通知及合理的期限。

公路局也建議，民眾可上網搜尋「監理服務網」並加入會員，或是行動裝置下載安裝「監理服務APP」，除了能即時查詢相關汽燃費帳單、強制險違規及交通違規罰單，還能防範詐騙，不受釣魚簡訊的傷害。