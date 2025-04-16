中國何時才願談判？　前官員：美國須先展現尊重

▲朱光耀批評美國關稅嚴重損害中國國家利益，強調北京政府的一貫立場就是不會屈服於外部壓力。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸財政部前副部長朱光耀（Zhu Guangyao）在新加坡接受彭博採訪時指出，中國只有在美國領導人展現對北京的尊重時，才會願意與美方展開對話，「如果美國希望中國全盤接受美方提議並接受美方條件，我認為那就沒得談」。

朱光耀認為，儘管美中技術團隊仍保持聯繫，但針對川普對等關稅的談判必須建立在相互尊重、和平共處、雙贏思維之上。不過朱光耀並未說明這將需要採取哪些具體行動，且批評美國關稅嚴重損害中國國家利益，強調北京政府的一貫立場就是不會屈服於外部壓力，且華府脅迫手段無助於解決爭端。

當被問及中國是否可能拋售美國國債來回應關稅問題，朱光耀指出，中國政府是非常負責任的投資者，重視全球市場穩定。中國是美債第二大海外持有國，僅次於日本，引發外界對中國可能以此作為籌碼的疑慮。

朱光耀談及中國持有美債的立場時說，「這是建立在相互理解、相互尊重、相互合作的基礎上，我真心希望美中雙方能在相互尊重的基礎上，回到談判桌」。

美中過去這2周陷入不斷升級的貿易戰，雙方均把關稅稅率提高，目前美國對中國進口商品課徵145%關稅，中國則是對美國進口商品課徵125%關稅進行反制。報導指出，美中相互課徵這麼高的關稅稅率，很有可能導致兩大經濟體之間的貿易陷入停滯。

預計這將對中國造成嚴重打擊，經濟學家已下調對中國今年經濟成長的預測；瑞士銀行（UBS）預估，中國今年經濟成長率僅為3.4%。不過朱光耀認為，中國對於達到今年經濟成長5%目標充滿信心，中國正按照計畫朝目標邁進。