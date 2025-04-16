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中國管制7類中重稀土出口　央視：精準打擊！扼住美87%軍工命脈

▲稀土 。（圖／路透社）

▲中國限制中重類稀土出口，反制美國對等關稅 。（示意圖／路透社，下同）

記者魏有德／綜合報導

英媒《金融時報》報導稱，川普政府計劃囤積太平洋海底發現的金屬，增加開採海底金屬結核，並儲存在美國境內，以應對中國稀有金屬出口限制。就在川普2日宣佈對中國商品徵收「對等關稅」後，中國宣佈對七類中重稀土相關物項實施出口管制，其中，至少有「釓、鋱、釔、鏑」等4種，主要用於美軍先進戰機的子系統和零組件。

▲稀土 。（圖／路透社）

央視》報導，以洛克希德·馬丁公司的F-35隱身戰鬥機為例，其電子戰系統、目標雷達和方向舵電機中，每架飛機需消耗約417公斤的稀土材料。統計顯示，美軍現役及在研的153種主戰裝備中，87%的供應鏈需要經過稀土加工環節。

澳新銀行高級大宗商品策略師丹尼爾·海恩斯透露，中國幾乎掌控整條供應鏈，不僅擁有全球大部分稀土礦產量，更重要的是，「掌握供應鏈中的加工環節，包括精煉、冶煉及製成可用部件等工藝，其全球市場份額約達80%至90%。」

美國《紐約時報》分析稱，中國對稀土金屬和稀土磁體的出口管制引發美國相關行業的恐慌，擔心或會導致這些礦產及相關產品出現供應短缺，而各公司應對此類突發事件的應急儲備規模差異很大，生產中斷的時間很難預測。

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