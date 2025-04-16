陸首季GDP成長5.4％　或成今年「最強一季」

▲圖為繁忙的江蘇連雲港港口貨櫃碼頭。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國家統計局今（16）日發布數據，初步核算，第一季國內生產毛額（GDP）31兆8758億元（人民幣，下同），按不變價格計算，年增5.4％，比上年第四季成長1.2％。此數據略優於市場預期。

分產業看，第一級產業增加值1兆1713億元，年增3.5％；第二級產業增加值11兆1903億元，年增5.9％；第三級產業增加值19兆5142億元，年增5.3％。

大陸國家統計局副局長盛來運表示，堅決反對美國搞關稅壁壘和貿易霸凌，這種做法損人不利己。他稱，從短期來看，美國加徵高額關稅會對貿易和經濟帶來一定壓力，但是改變不了中國經濟持續長期向好的大勢。

此前，彭博綜合市場預測大陸首季經濟成長5.2％，高於全年「5％左右」的增速目標。

ING銀行表示，預計淨出口將為首季GDP成長提供良好的推動力，推算大陸第一季GDP增速5.3％，「預料成為今年最強勁的季度，除非外部環境發生急劇逆轉或國內刺激措施超出預期」。

不過，瑞銀在數據公布前夕調低大陸今年經濟成長預測，由4％下調至3.4％，此是假設當前上調關稅情況持續，且大陸推出更多刺激措施；明年GDP成長預測維持3％。

瑞銀預計大陸國內投資和消費將繼續受到負面影響，政策刺激效應減弱。雖然大陸的報復性關稅可能推高部分進口產品的價格，但美國的關稅將大幅減少大陸的外部需求，並增加大陸國內價格的下行壓力。