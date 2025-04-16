台股大怒神！他還慘虧24萬　內行曝「1操作」反賺17%

▲原PO股票還是虧24萬。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

川普關稅之亂讓台盤上周大跌8.31%，而今（16日）指數大跌120.58點。一名網友直呼，歷經上周股災，他帳面上還是慘虧24萬，因此好奇大家成本都回血了嗎。網友紛紛回應，「原本-670萬，現在-220萬」、「跌停第一天我就進場開始連撿三天，目前+17%！」

一名男網友在Dcard求問，上周股票走勢宛若大怒神，不知大家成本都回來了嗎？他接著透露，自己只有小小回血，目前帳面上還是綠字，「現在還是-24萬，好無奈！」

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文章曝光後，一票網友哀號，「目前從-23%，回到-13%」、「原本-20萬，現在-10萬了」、「原本大跌第三天-70W，現在-50W」、「原本-670萬，現在-220萬」、「早上-9%多全部賣掉了 ，認賠10萬多」、「我太害怕了，早早下車」、「跌三根漲一根，回不來啦」、「-69萬！但刷簿子收到了3萬塊的股息，這樣可以說是-66萬嗎」。

不過，也有人老神在在回應，「回了，股市長期向上，我長期投資不擔心」、「上周報酬還是正的（個位數），跌停第一天我就進場開始連撿三天，目前+17%，買定期定額，睡得著又不怕被洗掉，一起來當股海蟑螂吧」、「虧三萬，沒啥感覺」、「一年前買台GG成本500元，成本是持有數年之後效果顯著」。