北捷爆隨機砍人！醫揭搭大眾交通保命要點：背包放前面護心肺

▲台北捷運又見喋血事件，等車安全再成話題焦點。圖非當事車站。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

台北石牌捷運站昨（15）日傍晚5時54分許驚傳隨機傷人事件，42歲的陳女在捷運月台候車時，竟遭40歲林女突然持刀器刺傷背部，且此前雙方互不認識，也無口角或碰撞衝突，此舉導致陳女背後有一處2至3公分傷口，所幸經送醫治療後，暫時無生命危險。北投警分局員警也當場逮捕林女，依刑法傷害罪移送士林地檢署偵辦。

台北大眾捷運股份有限公司則表示，將依照《大眾捷運法》開罰傷人者新台幣10萬元，北捷也慰問了傷者，並告知有旅客運送責任保險可理賠，如有需要會協助辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

精神科名醫楊聰財就提醒，隨機傷人事件發生原因非常多，生活中在公眾場合時，若發現眼神怪異、情緒激躁、說話大聲、言語謾罵、行為脫離現實等行為的人，就應提高警覺，保持冷靜、盡量遠離，避免和對方直接發生衝突，比方在大眾交通站體內，視情況可通報捷運站務人員，若不幸遭作勢攻擊者鎖定時，應將後背包背在前方，先保住心、肺等重要器官要緊，手上有雨傘時也可善用自我保護。

楊聰財坦言，每次捷運發生隨機傷人事件後的一段時間，大家搭乘捷運時會警醒一些，但過沒幾天又開始邊搭車邊滑手機、聽音樂，還是呼籲在外仍要「眼觀四面、耳聽八方」，比方等著依序進車廂時，可以用「斜站」方式候車，視野較寬闊，也注意後方有無陌生人靠近。

蔣萬安也對此強調，警方已經依照傷害罪將現行犯嫌當場逮捕歸案，自己也已經下令依法嚴查嚴辦，台北市不容這類暴力事件亂來，捷運警察隊會加強巡邏，其餘發車一切正常，民眾可謹慎不恐慌地維持原有生活，也希望傷者早日康復。

※CTWant提醒您：不良行為，請勿模仿！

延伸閱讀

▸ 隆E胸被婆婆狂念！媳婦超氣：一直找碴？ 公公默默爽看

▸ 把小姑當親人被捅刀…婚前傳訊「勸哥別娶」人妻心寒 網揭真實原因

▸ 原始連結