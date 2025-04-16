抖音網紅「斑馬線忘我熱舞20秒」騎士看傻！因1動作警察無法開罰

▲來自新竹尖石鄉的藝術家林世偉、目前也是抖音網紅，近日突然在一處路口的斑馬線上忘我熱舞，引發討論。（圖／翻攝自臉書／警察之聲）

圖文／CTWANT

新竹尖石鄉藝術家林世偉曾參選山地原住民立委，當時在政見發表會上「噴假牙」爆紅，目前是知名抖音網紅，不時會分享自己在鏡頭前熱舞影片。最近網上出現一名男子穿女裝在斑馬線上忘我熱舞，眼尖網友認出就是林世偉；不過警方表示，林世偉邊跳邊移動到對面人行道，因此無法對他開罰。

有民眾近日在臉書粉絲專頁「警察之聲」投稿，寫著「突兀行為！一名男子身穿女裝，在行人穿越道上忘我起舞，行為高調吸睛」，直言跳舞沒問題，但行人穿越道不是表演舞台。粉專也上傳民眾提供的影片，只見影片中，一名留著白色長髮的男子穿著短裙，趁著汽機車停等紅燈時，在斑馬線上一邊熱舞，一邊移動到對面人行道。

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影片中許多機車騎士都很傻眼，有眼尖網友認出在跳舞的男子，就是曾經參選山地原住民立委的抖音網紅林世偉，紛紛留言驚呼，「他不是瘋掉，他只是比較另類的表達他自己」、「這不是牙齒掉落的那位？」、「好危險欸，這樣不用開罰嗎？」「他家人真的應該帶他去看醫生」。

有不少人質疑林世偉的行為違反交通規則，對此，當地警方回應，因為林世偉在斑馬線上跳舞時有往前移動，且沒有影響交通，事發當天也沒有接獲檢舉電話，故無法對林世偉開罰。

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