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泰山陪伴大甲媽遶境！奉茶送好禮　買聯名油品再抽黃金

▲ 泰山陪伴大甲媽遶境！奉茶送好禮，買聯名油品再抽黃金。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

信眾頂著烈日，虔誠參與一年一度的大甲媽祖遶境，長達九天八夜的徒步之旅，每一步都走在信仰與汗水中。烈陽高照之下，泰山企業再度以實際行動參與宗教文化盛事，在沿線設立奉茶站，免費提供冰涼「梧堂仙草茶」、八寶粥等補給品，成為眾多信眾口中最暖心的「清涼補給站」。

▲▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 泰山企業再度以行動力挺大甲媽遶境，沿線設奉茶站免費送冰涼「梧堂仙草茶」。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲泰山陪伴大甲媽遶境！奉茶送好禮 買聯名油品再抽黃金▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

「今天真的超級熱！」一位參與遶境的吳小姐一邊喝著「梧堂仙草茶」一邊笑說，清爽的無糖口感正好退火降溫。另一位民眾李先生也說，他每年都會跟著大甲媽走上幾段路程，這次在泰山奉茶站停下腳步，「喝口冰涼的八寶粥，覺得暑氣全消、體力也補回來了。」

今年適逢泰山企業75週年，品牌延續多年來對宗教活動的支持，除了奉茶奉粥，更準備多項祈福好禮，透過線上線下雙軌活動，回饋信眾。現場信眾只要完成指定社群互動，就有機會獲得招財水晶樹、金箔媽祖吊飾與壓轎金等好禮，攤位人氣爆棚，信眾爭相排隊參加。

▲泰山陪伴大甲媽遶境！奉茶送好禮 買聯名油品再抽黃金▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 泰山企業歡慶75週年，線上線下送出祈福好禮，信眾排隊搶拿招財神物、攤位人氣爆棚。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲泰山陪伴大甲媽遶境！奉茶送好禮 買聯名油品再抽黃金▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

泰山企業消食事業群行銷二處副總經理黃慧娟表示，大甲媽遶境是台灣最重要的宗教文化活動之一，泰山希望透過產品與行動參與其中，陪伴每位信徒走在祈福之路上。「在這麼炎熱的天氣裡，我們提供冰涼『梧堂仙草茶』，希望讓信眾清涼解渴，八寶粥則能快速補充元氣，都是很適合在遶境途中飲用的選擇。」

除了現場活動，泰山也同步推出與大甲鎮瀾宮聯名的油品系列，只要在活動期間內(至 5月14日23：59止)，於全台便利商店、全聯、量販或各大電商通路購買指定品項，單筆結帳金額滿168元，並於2025年5月20日前至活動網站登錄發票，就有機會抽中大甲媽祖限量金飾、2026年大甲鎮瀾宮光明燈名額，或是象徵平安庇佑的大甲媽壓轎金。

▲泰山陪伴大甲媽遶境！奉茶送好禮 買聯名油品再抽黃金▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼泰山攜手大甲媽推聯名油品，購買指定品項滿168元登錄發票，就有機會抽限量金飾、光明燈與壓轎金。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲泰山陪伴大甲媽遶境！奉茶送好禮 買聯名油品再抽黃金▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

主辦單位提醒，參加活動的發票須為活動期間內開立，且不得為捐贈、退貨、手開式發票或打統一編號之類型。參加者也需妥善保留登錄的發票正本與購物明細；電子發票則務必請店家列印證明聯，以確保日後兌獎權益。

這次活動指定品項包括泰山全系列食用油（含主廚精選）、八寶粥375g與330g、花生仁湯、紅豆湯，以及仙草蜜鐵罐裝。透過產品與祈福結合，泰山邀請大家一起將平安與祝福帶進生活日常。讓即使無法親自參與遶境，也能透過這份來自泰山的誠意，與媽祖的祝福接軌，安平順遂。

▲泰山陪伴大甲媽遶境！奉茶送好禮 買聯名油品再抽黃金▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲泰山企業消食事業群行銷二處副總經理黃慧娟 。（圖／記者鄭遠龍攝）

活動詳情請上官網查詢：https://www.taisun.com.tw/lottery-event/mazuxtaisun2025/

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