大甲媽過西螺大橋爆藍綠首長卡位戰　張麗善、廖秋萍都回應了

▲大甲媽祖鑾轎小小的掌轎空間共擠了包括張麗善、廖秋萍、張嘉郡、還有顏清標。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮大甲媽遶境南下共9天8夜行經台中、彰化、雲林和嘉義4縣市。昨（6）日約19時鑾轎抵達西螺大橋彰化與雲林交界，卻發生疑似「藍綠首長」搶轎意外插曲，雲林縣長張麗善與民進黨籍的西螺鎮長廖秋萍一同於掌轎位，爆發尷尬場面，一旁的人包括鎮瀾宮董座顏清標在內都當場傻眼。

張麗善事後表示說，身為一縣之長，她代表雲林從彰化界地將鑾駕迎進雲林，應屬合理，宗教自無藍綠之分，但敬神以誠心為重，事情過去就好。西螺鎮長廖秋萍也說，她只是依往年慣例和縣長一起掌轎，並無不妥，何來「搶轎」之說。

大甲媽祖鑾轎18時許由雲林縣議長黃凱從彰化溪州鄉端掌轎進入西螺大橋，緩緩進入雲林並在大橋第16拱處準備將神轎交接給雲林縣長張麗善掌轎，張麗善於神轎前跪拜媽祖，並由鎮瀾宮董事長顏清標幫忙掀起轎簾，張麗善說，當她轉身準備掌轎，看到廖鎮長已在身後的掌轎位置。

▲大甲媽祖鑾轎近萬千信徒簇擁下，從西螺大橋北端緩緩前進，因神轎起駕不得耽擱，張嘉郡自行走出站到轎前面，才釋出一些空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

當時雲林縣府一級主管在場準備大合照，廖秋萍仍站在掌轎位置，張麗善請她移位場面頓時尷尬，小小的掌轎空間共擠了包括張麗善、廖秋萍、張嘉郡、還有顏清標，據靠近轎邊的人轉述，當時張麗善微怒道「這樣做有意思嗎？」廖秋萍也回說「宗教不分藍綠」，因神轎起駕不得耽擱，張嘉郡自行走出站到轎前面，才釋出一些空間。

顏清標全程未發一語，站在最靠近媽祖的位置，中間則站張麗善，廖秋萍則在最前方，顏清標走在最裡面，直喊「裡面很難走！卡慢一點啦」，夾在中間的張麗善，事後也說真的很難走，怕踩到前面的廖，也怕撞到後面的顏。事後張麗善說，她代表雲林在縣界交接恭迎媽祖也沒有錯，廖鎮長如要掌轎應在抵達鎮內時，代表西螺來掌轎，況且到縣界迎接也是廟方排定的，每年都如此，如何今年會發生這種情況，不知該說什麼好，不過事情過了就好，大家誠心拜媽祖才重要。

廖秋萍也說，她身為西螺一鎮之長，只是依慣例前往迎駕，以最大誠心恭迎媽祖，因董事長顏清標是主人，站在最靠近媽祖的一端，中間則站縣長，她官銜最小自是站最前端，這也是禮俗，並無不妥，去年也都這樣迎神，可調出去年照片來看便知，何來搶轎之說。

▲2024年大甲媽遶境進，由雲林縣長張麗善、西螺鎮長廖秋萍一同與鎮瀾宮董事長顏清標掌轎入雲林。（圖／資料照）