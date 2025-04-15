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台中男扮女裝闖屋偷女租客內衣　走廊掀裙「玩槍」：壓力大

記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區某出租套房，今天（15日）凌晨發生1名32歲施姓男子男扮女裝，趁夜闖入竊取女租客內衣褲，甚至膽大包天留在案發現場的走廊，用偷來的內衣褲手淫洩慾，案經房東報警，警方於7小時內循線將施男通知到案，對於犯案動機，施男辯稱是「工作壓力大」，警方偵訊後依侵入民宅、竊盜、妨害風化等罪嫌移送法辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲施男闖入出租套房竊取女租客內衣褲。（圖／記者白珈陽翻攝）

民眾在臉書社團PO文提醒當地鄉親，台中市潭子區潭富路二段，有租屋處被男扮女裝的男子闖入，偷拿曬衣場的女性內衣，在民宅內的走廊打手槍。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲施男用偷來的內衣褲，在案發現場的走廊打手槍。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方在今天上午接獲詹姓房東報案，調查發現，施男於今天凌晨12時許，發現該以男扮女裝方式闖空門，竊取位於頂樓曬衣場的女租客內衣褲，進而在出租套房的走廊內，使用內衣褲自慰，並於1時許離開。

警方調閱周遭路口監視器畫面，由於男扮女裝的特徵實在太好認，迅速掌握施男動向，將他通知到案說明。據了解，施男職業是工人，辯稱因工作壓力太大，才趁著深夜犯案。警詢後依侵入住宅、竊盜、毀損、妨害風化罪嫌，將他移送台中地檢署偵辦。

至於施男是否還有涉及其他類似案件，警方正在擴大調查。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方透過監視器掌握施男動向（騎車者）。（圖／記者白珈陽翻攝）

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