石牌站隨機行刺！女乘客等車背部中刀　北捷：所有車站加強維安

記者袁茵／台北報導

北市北投區石牌捷運站今（15日）傍晚5時54分驚傳刺人事件，1名42歲陳姓女子在月台等車時，突遭另遭40歲林姓女子持利器從背後攻擊，造成背部刺傷。台北捷運公司晚間說明，傷人旅客已留置並交由警方偵辦處理中，捷運營運正常，並已通報所有車站協同捷運警察隊加強維安。

▲捷運隨機刺人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

台北捷運公司稍早說明，15日下午5時54分石牌站一名約50歲陳姓旅客，遭一名年約40歲林姓女子刺傷背部，受傷旅客已送醫，傷人旅客已留置並交由警方偵辦處理中，捷運營運正常。已通報所有車站協同捷運警察隊加強維安，至於旅客傷人原因後續交由警方調查。

今（15日）下午5時54分陳姓女子於石牌站月台區獨自候車，突然被人從背後刺中，背部明顯流血，她忍痛高聲呼救，引起其他乘客注意。現場目擊者表示，行兇女子身穿藍色上衣，刺人後一度裝作路人想離開，但迅速遭到現場警衛與熱心民眾制伏。

警消趕抵後，立即協助將陳女送往台北榮民總醫院治療，所幸意識清楚、無生命危險。初步了解，嫌犯林女與被害人互不相識，行兇動機不明，警方目前已將林女帶返石牌派出所偵訊，並調閱現場監視器釐清犯案經過與精神狀況。