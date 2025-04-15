提刀赴文化大學後山砍人　男大生「當庭求緩刑」法官改判出爐

記者黃宥寧／台北報導

醒吾科技大學19歲卓姓男大生不滿同齡劉姓男大生私訊他母親出言挑釁，雙方約在文化大學後山談判，未料卓男竟從家中攜帶一把刀赴約，見面後直接揮刀攻擊，導致劉男雙手撕裂傷，被依殺人未遂起訴。士林地院今（15日）改重傷未遂罪，判處有期徒刑2年，給予緩刑4年，須接受保護管束，並提供200小時義務勞務；扣案菜刀一併沒收。



據了解，卓、劉兩人因在遊戲平台認識同一位女網友，3人素未謀面，但因言語互嗆、火藥味漸濃。劉男不僅在群組公開挑釁，還私訊卓母稱「你兒子騷擾女生」，甚至嗆說「我有你家人聯絡方式」，激怒卓男，新仇舊恨一併引爆。

去年12月18日下午，卓男從家中拿出一把生鏽捲刃的西瓜刀，坐計程車前往文化大學後山與劉男會面，見面後立刻亮刀攻擊，造成劉男雙手多處撕裂傷，卓男自己也在拉扯中受傷。警方獲報到場，將2人送醫處理，並依殺人未遂罪將卓男帶回。

檢方訊後認為卓男涉犯殺人未遂，且有再犯之虞，聲請羈押。法院原裁定10萬元交保，但卓男一度無力繳納，後改裁5萬元交保，限制住居，由其母代為辦保。

▲醒吾生怒提西瓜刀衝文化大學後山砍同齡男，法院判2年緩刑4年。（資料圖／民眾提供）



法院審理期間，卓男出庭表示是一時衝動，並非有意殺人，辯護律師也指出，卓男已賠償劉男18萬元，雙方達成和解，且案發刀具為家中舊刀，生鏽捲刃，傷勢僅為2至3公分表淺撕裂傷，不足構成殺人未遂，請求從輕處分。

審判長當庭詢問卓男「希望怎麼判？」卓男小聲回應「希望給我緩刑。」律師則補充，被告仍在就學，懇請法官給其悔過自新的機會。

士院合議庭審酌全案後，認卓男雖犯行重大，但考量其年輕、具悔意，且已與被害人和解，改以重傷未遂罪論處，判處有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間須接受保護管束，並於判決確定起2年內，提供200小時公益勞務。另案發所用西瓜刀予以沒收。