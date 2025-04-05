　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

懷疑同鄉害他失業！水果刀猛砍背頸險奪命　判院重判5年2月

▲彰化伸港鄉某移工宿舍濺血。（資料圖／民眾提供）

▲彰化伸港鄉某移工宿舍濺血。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉1名38歲馮姓移工，懷疑自己遭公司解雇是同鄉鄰居杜男害的，去年底返回員工宿舍喝酒後，暴怒之下到廚房拿出一把長22.5公分水果刀，找杜男理論，拿刀朝其背部砍殺，還在頸部畫出14公分長撕裂傷、所幸及時送醫撿回一命，馮男逃逸遭警逮捕，至移審地院才坦承犯行，被依殺人未遂罪判處5年2月徒刑。

▲彰化伸港鄉某移工宿舍濺血。（資料圖／民眾提供）

▲杜姓移工遭馮男砍傷後送醫。（資料圖／民眾提供）

案發於2024年12月17日晚間8時許，馮前往公司宿舍與友人飲酒，酒後情緒激動，跑到廚房取出一把長22.5公分的金屬刀具藏於口袋，要求杜男至走廊談判。

馮在宿舍走廊持刀揮砍杜男右頸部14公分撕裂傷、背部8公分撕裂傷及皮下氣腫等嚴重傷害。杜男奮力逃脫並躲入廁所，馮仍緊追不捨，所幸在場其他移工合力制止，過程中一名阮男也被劃傷，才避免更嚴重後果。

▲彰化伸港鄉某移工宿舍濺血。（資料圖／民眾提供）

▲杜姓移工遭馮男砍傷後送醫。（資料圖／民眾提供）

法官審酌，馮男因工作糾紛酒後預謀攻擊，惡性重大，起初否認，後坦承犯行並與被害人和解，被害人傷勢雖嚴重，但已復原，且表示不予追究，馮為移工，無業，家庭經濟狀況不佳，離婚，有一名13歲兒子在越南由母親照顧。依過失殺人罪判處有期徒刑5年2月，並於刑期執行完畢後驅逐出境。

▲彰化伸港鄉某移工宿舍濺血。（資料圖／民眾提供）

▲彰化伸港鄉某移工宿舍濺血。（資料圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美股大逃殺！單周跌幅5年來最慘　恐慌指數飆升
整理爺爺遺物發現9本書！「千年前寶物」估出天價
綠博小火車撞死爸爸！兒心碎招魂：根本來不及…轟縣府責任最大
大谷翔平盜壘遭逮「連38場紀錄中斷」　捕手驚呼：怎麼會跑？
機車道1天6摔車　30歲男摔斷脊椎死亡
台灣祭傳麵包下藥性侵　警方曝真相
鋒面接力　下周2天雨最猛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

卵巢手術竟割錯邊！索性把左側也切掉　婦科名醫判賠60萬確定

車禍畫面曝！新北母載兒吃飯…自撞分隔島「180度翻肚」滑行

安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

吸毒吸到ㄎ一ㄤ！2男踹車牌修機車　新竹鷹眼警抄出安非他命

綠博小火車撞死人！死者兒心碎招魂：根本來不及…轟縣府責任最大

駕駛去吃麵！車慘被機車撞　上網討拍反被炎上：你違停啦

快訊／新北重新堤外道轎車翻覆！車內1大1小受傷送醫

路疑未驗收就放行！1天釀6摔車　30歲男摔斷脊椎...搶命3天亡

台灣祭傳麵包下藥性侵！原PO認了是「耳聞」　警呼籲勿觸法

懷疑同鄉害他失業！水果刀猛砍背頸險奪命　判院重判5年2月

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

卵巢手術竟割錯邊！索性把左側也切掉　婦科名醫判賠60萬確定

車禍畫面曝！新北母載兒吃飯…自撞分隔島「180度翻肚」滑行

安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

吸毒吸到ㄎ一ㄤ！2男踹車牌修機車　新竹鷹眼警抄出安非他命

綠博小火車撞死人！死者兒心碎招魂：根本來不及…轟縣府責任最大

駕駛去吃麵！車慘被機車撞　上網討拍反被炎上：你違停啦

快訊／新北重新堤外道轎車翻覆！車內1大1小受傷送醫

路疑未驗收就放行！1天釀6摔車　30歲男摔斷脊椎...搶命3天亡

台灣祭傳麵包下藥性侵！原PO認了是「耳聞」　警呼籲勿觸法

懷疑同鄉害他失業！水果刀猛砍背頸險奪命　判院重判5年2月

卵巢手術竟割錯邊！索性把左側也切掉　婦科名醫判賠60萬確定

車禍畫面曝！新北母載兒吃飯…自撞分隔島「180度翻肚」滑行

美股大逃殺！單周跌幅5年來最慘　恐慌指數飆升

金賽綸離世49天！　14年摯友金寶羅「百字文哀悼」曝她生前燦笑片

影／軍聞社新影片警示國人「別讓日常被偷走」　軍演悄悄讓人習慣

瘋電影／喵的奇幻漂流　拿到奧斯卡金像獎的喵

安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

大谷翔平盜壘失敗　羅伯斯表情嚴肅：決定跑就必須確保成功

台股皮皮挫　486先生喊「逢低要加碼」先做1事：不會長期在低點

訪問／永瀨廉謙虛國寶神顏：只有92分！　購物「超俗台灣LV」送高橋海人

機率不到1%！罕見大翅鯨　現身花蓮外海賞鯨人潮擠爆船班

社會熱門新聞

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

驚悚畫面曝！台中貨車搶快闖紅燈撞死女騎士

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

道路施工釀禍！男摔斷脊椎搶命3天亡

基隆志工私吞百萬獎金　判刑1年8月

台南「路人阿伯」被偷290萬！真實身分曝　兇手嚇爛投案

台灣祭傳麵包下藥性侵！原PO認了是「耳聞」

車放停車場竟被開單　警秀照片打臉

串烤店爆一氧化碳中毒　6大1小送醫

綠博小火車撞死人！死者家屬心碎招魂　轟縣府責任最大

分手心情差水泥放鐵軌　男還站旁邊看

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

南三段又山難！女撑2天直升機成功吊掛

外籍推銷兵團男泳池趴猥褻女同事！下場曝

更多熱門

相關新聞

「大爺叼菸違停照」惹怒彰化人　警方說話了

「大爺叼菸違停照」惹怒彰化人　警方說話了

彰化市彰美路一段，不僅連接民生地下道與金馬路，更是彰化火車站後站的主要進出道路，卻經常有民眾違停，近日，一段影片在網引發熱議，一輛自小客車停在外側車道上，整個車道幾乎被占滿，駕駛搖下車窗，手還悠閒地叼著菸，逼得後方車輛緊急閃避，險象環生，慘被網友圍剿。警方表示，違規臨停違反道路交通管理處罰條例第55條規定，可開罰300元以上、600元以下罰鍰。

照顧17年！單親母想殺病兒　他被嗆醒

照顧17年！單親母想殺病兒　他被嗆醒

搭便車遇狼！女拒「陪睡」遭性侵

搭便車遇狼！女拒「陪睡」遭性侵

即／國1火燒車！女駕駛跳車逃生...後方回堵3km

即／國1火燒車！女駕駛跳車逃生...後方回堵3km

即／綠委助理涉當共諜　彰化黨部火速開除黨籍

即／綠委助理涉當共諜　彰化黨部火速開除黨籍

關鍵字：

彰化移工殺人未遂伸港鄉

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面