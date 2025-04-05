懷疑同鄉害他失業！水果刀猛砍背頸險奪命　判院重判5年2月

▲彰化伸港鄉某移工宿舍濺血。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉1名38歲馮姓移工，懷疑自己遭公司解雇是同鄉鄰居杜男害的，去年底返回員工宿舍喝酒後，暴怒之下到廚房拿出一把長22.5公分水果刀，找杜男理論，拿刀朝其背部砍殺，還在頸部畫出14公分長撕裂傷、所幸及時送醫撿回一命，馮男逃逸遭警逮捕，至移審地院才坦承犯行，被依殺人未遂罪判處5年2月徒刑。

▲杜姓移工遭馮男砍傷後送醫。（資料圖／民眾提供）

案發於2024年12月17日晚間8時許，馮前往公司宿舍與友人飲酒，酒後情緒激動，跑到廚房取出一把長22.5公分的金屬刀具藏於口袋，要求杜男至走廊談判。

馮在宿舍走廊持刀揮砍杜男右頸部14公分撕裂傷、背部8公分撕裂傷及皮下氣腫等嚴重傷害。杜男奮力逃脫並躲入廁所，馮仍緊追不捨，所幸在場其他移工合力制止，過程中一名阮男也被劃傷，才避免更嚴重後果。

▲杜姓移工遭馮男砍傷後送醫。（資料圖／民眾提供）

法官審酌，馮男因工作糾紛酒後預謀攻擊，惡性重大，起初否認，後坦承犯行並與被害人和解，被害人傷勢雖嚴重，但已復原，且表示不予追究，馮為移工，無業，家庭經濟狀況不佳，離婚，有一名13歲兒子在越南由母親照顧。依過失殺人罪判處有期徒刑5年2月，並於刑期執行完畢後驅逐出境。

▲彰化伸港鄉某移工宿舍濺血。（資料圖／民眾提供）