牌桌撩女牌友！她前夫狠撂竹聯幫猛砍...坐小黃送醫搶救畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

惹錯人！北市士林一名陳姓男子在牌桌上公然對女牌友性騷擾，還爆出平常傳LINE裸聊、開視訊不穿衣服。女方忍無可忍，當場打電話向前夫求援，沒想到前夫竟撂竹聯幫小弟持刀棍殺入現場猛砍，陳男當場血流滿地。警方事後將4人依聚眾鬥毆、殺人未遂罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區驚傳殺人未遂案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起衝突發生在2月中旬深夜，地點於重慶北路某處網路行銷公司內，當時有4人開桌打麻將，30多歲的陳男在牌局中又開始對邱姓女牌友（38歲）出言騷擾，語出「要不要約泡」等性暗示，引爆全場尷尬。據悉，陳男早就不是第一次出手，平常透過LINE傳訊、甚至裸上身打視訊電話騷擾邱女。

邱女一肚子火，趁打牌空檔撥電話向44歲林姓前夫「求援」，沒想到這通電話直接打出大事，林男聽完怒火中燒，馬上撂來竹聯幫的林、李姓小弟，一夥人開車殺到現場。3人衝進屋內，手持刀棍朝陳男猛砍猛打，現場瞬間血濺四處、哀號聲四起，陳男身中數刀，友人嚇傻不敢報警，只能趕緊攔計程車送往新光醫院搶救。

院方見傷勢不單純，緊急通報文林派出所，警方隨即轉報轄區社子所。員警趕到現場時鐵門已拉下、人全跑光，只能先到醫院了解情況，並調閱監視器釐清案情。

▲不滿前妻被性騷擾，竹聯幫男子撂兄弟砍人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，陳男平時會與一票友人在該處聚會打麻將，但他多次當眾對竹聯幫平堂邱姓女牌友開黃腔等，而邱女先前曾向林姓前夫抱怨過，當天又被陳男當場開口性暗示，才徹底引爆怒火。

林姓前夫與邱女及2名小弟事後到案，均坦承犯案，警方也查扣作案刀棍等證物，訊後依聚眾鬥毆、殺人未遂等罪嫌，將4人移送士林地檢署偵辦。