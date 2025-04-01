為女網友爆氣！醒吾科大生衝文化後山砍人　他媽湊18萬賠償救兒

記者黃宥寧／台北報導

就讀醒吾科技大學的19歲卓姓男大生，疑因網路糾紛不滿同齡劉姓男大生私訊其母、並出言挑釁，雙方約定到文化大學後山談判。未料，卓男竟從家中攜西瓜刀赴約，見面後便揮刀攻擊，導致劉男手。士林地院今（1）日開庭審理，卓男否認殺人犯意，僅認傷害及重傷未遂，其辯護律師指出雙方已和解，請求法官給予緩刑。



據悉，卓、劉因遊戲平台認識同一位女網友，3人素未謀面，卻因在群組言語交鋒漸趨火爆。劉男不僅在群內嗆聲，還直接私訊卓母稱「你兒子騷擾女生」，甚至放話「我有你家人的聯絡方式」，讓卓男怒火中燒，新仇舊恨一併爆發，決定提刀赴約。

去年12月18日下午，卓男從家中拿出一把舊西瓜刀，趕赴文化大學後山與劉男會面。雙方一見面，卓男便亮刀揮砍，導致劉男雙手多處撕裂傷，卓男自己也在拉扯中受傷。警方獲報趕到，將兩人送往新光醫院包紮，之後依殺人未遂與傷害罪嫌帶回偵辦。

檢方複訊後認為卓男涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有再犯之虞，聲請羈押。法院原裁定10萬元交保，卓男一度籌不出錢，後改裁5萬元交保並限制住居，由其母代為辦保。

▲卓男與劉男離開法院時，看似感情不錯。（圖／記者黃宥寧攝）

士院今開庭審理，卓男低頭表示，當時是一時衝動，並非想殺人。其辯護律師指出，卓男賠償劉男18萬元，且全履行完畢。同時強調，扣案刀是家中舊西瓜刀，刀刃生鏽且已捲曲，並非致命利器，劉男的傷勢也僅為2至3公分的表淺撕裂傷，不構成重傷，請求法院就殺人未遂部分予以駁回。

審判長當庭詢問卓男「希望怎麼判？」卓男小聲回：「從輕量刑，給我緩刑。」律師也補充被告仍在就讀大學，請法院給他悔過自新的機會。審判長諭知，全案將於4月15日上午宣判。

庭訊結束後，雙方並未各走各路，反而一同現身法院出口。劉男及其父母及卓男，原本疑想從後門低調離開，但後門未開放，最後只好轉回正門離開。現場記者上前問：「為什麼要砍人？」、「傷勢還好嗎？」但無論卓男還是劉男，皆三緘其口、不發一語，快步離去。