開會哈欠打不停？睡眠專家警告「問題比想像嚴重」：恐有生命危險

▲專家表示，白天打哈欠或過度嗜睡恐是嚴重睡眠不足的表現，對健康與安全都將構成威脅。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

上班時，你是否經常在辦公室打哈欠，或是工作到下午，就必須靠著第3杯咖啡「續命」提神？美國睡眠醫學學會（AASM）最近警告，「白天過度嗜睡」可能不是單純疲倦，而是嚴重睡眠不足的警訊。專家指出，長期睡不夠不僅將損害人們的認知與表現，還可能提高罹患糖尿病、心臟病、中風等慢性疾病的風險，甚至危及生命安全。

據CNN報導，AASM最新研究發現，成年人每晚若無法獲得7到8小時的高品質睡眠，恐將面臨糖尿病、憂鬱症、心臟病、腎病、高血壓、肥胖與中風等慢性疾病的風險。現任會長、梅約診所睡眠專家奧爾森（Eric Olson）指出，美國有逾三分之一成年人被過度嗜睡所擾，對公共安全與個人健康造成廣泛衝擊，因此及早辨識、評估與治療至關重要。

芝加哥西北大學神經學與預防醫學副教授克努森（Kristen Knutson）進一步表示，人們常常將在會議打瞌睡等困倦跡象視為毫無緊要的問題，但這些實際上都是人們睡眠不足的表現，「無論會議多無聊，充分休息的人都不會睡著」，建議白天過度嗜睡的人和醫生就此進行討論，並進行「愛普沃斯嗜睡量表」等評估，檢視是否需臨床介入。

研究指出，長期嗜睡會讓人錯誤判斷自身狀態，進而發生「微睡眠」現象，甚至在駕車或操作機具時短暫失去意識。據統計，美國每年約有10萬起車禍與疲勞駕駛有關，專家警告這是「對自己與他人生命安全的巨大威脅」。相關研究獲得美國神經病學學會、國家安全委員會等25家醫療機構支持，呼籲社會正視這項常被忽略的健康危機。

報導稱，導致人們白天嗜睡的原因很多，其中睡眠呼吸中止症、不寧腿症候群、慢性疼痛、藥物副作用或生活習慣不佳都可能與此有關。專家提醒，過量咖啡因、晚間飲酒、吸食大麻或睡眠環境不理想都會干擾睡眠品質，長期累積將對健康造成難以逆轉的影響。