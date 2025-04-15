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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共每天網攻240萬次　賴清德：訂定國家資安方案設3大目標

▲▼總統賴清德15日出席「CYBERSEC 2025 台灣資安大會開幕式」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德15日出席「CYBERSEC 2025 台灣資安大會開幕式」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德15日出席「CYBERSEC 2025 台灣資安大會開幕式」時指出，台灣身處第一島鏈關鍵防線，不僅面對中國軍事武力威脅，在網路世界裡也站在全球資安風險最前線，像是去年政府網際服務網，每天平均遭受侵擾達到240萬次，是前年的兩倍。他強調，政府已公布「國家資通安全戰略2025」，訂定「國家資通安全發展方案」，包括強化全社會資安防禦韌性、豐富資安產業生態系及構築新興科技防禦技術等三大目標。

賴清德致詞時表示，這是他連續第4年受邀出席「台灣資安大會」，首先他要代表政府感謝主辦單位「電週文化事業」長期以來對資安領域的付出，也謝謝國內外貴賓共襄盛舉，一起促進資安合作交流。

賴清德指出，「台灣資安大會」規模一年比一年盛大，且已成為亞洲最具指標性的資安交流平台。今年不但有超過300場專業演說，匯聚400家以上全球資安品牌，預估參與的專業人士更超過2萬人。

他說，尤其當數位威脅持續提升，無論個人或組織都無法單獨面對，今年大會特別強調團隊力量，將主軸設計為「Team Cybersecurity」，匯聚全球重量級資安專家，分享經驗深化交流，不但符合追求數位安全需求，且有助於打造全球資安聯防體系，真的令人相當佩服。

賴清德表示，台灣身處第一島鏈關鍵防線，不僅面對中國軍事武力威脅，在網路世界裡也站在全球資安風險最前線。像是去年政府網際服務網，每天平均遭受侵擾達到240萬次，是前年的兩倍。過去這幾個月，台灣接連發生遭到CrazyHunter勒索軟體攻擊事件，攻擊目標還包括醫院、學校、上市櫃公司，目前檢警單位已偵破是中國駭客所為，這些都顯示台灣遭到網路駭客侵擾情形越來越嚴峻。

賴清德指出，為了落實「資安即國安」精神，他在行政院長任內就推動「資安產業發展行動計畫」，之後政府也陸續通過《資訊安全管理法》，成立「數位發展部」及「國家資通安全研究院」。他說，前總統蔡英文在第二個任期也推動「資安即國安2.0」國家戰略，將「資安卓越」計畫納入「六大核心戰略產業」，大力支持資安產業發展。

賴清德提到，去年他上任後，在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，也特別邀請民間組織和專家共同參與，希望持續強化關鍵基礎設施、電信、運輸及金融網絡安全，讓台灣成為資安堅韌之島，進一步發展資安產業。上個月他提出17項國安因應策略，其中在資安部分，也要求主管機關應採取積極有效作為，防止惡意攻擊者透過網路、應用程式、AI等工具，危害臺灣資安環境。

賴清德強調，上週也已正式公布「國家資通安全戰略2025」，並根據此戰略訂定「國家資通安全發展方案（2025年至2028年）」，三大目標包括：強化全社會資安防禦韌性、豐富資安產業生態系，以及構築新興科技防禦技術，提升國家數位韌性。同時為了完善資安法制環境，數發部正在修訂「資通安全管理法」，希望藉由制度面及法制面雙管齊下，確保百工百業信賴的共同基礎—「資安防護」越來越好。

賴清德表示，面對無所不在的資安挑戰，需要不斷強化應變能力和管理機制，政府會持續推動國產自主研發資安產品和服務，也會鼓勵投資資安新創。我們要協助各行各業，提升資安防護韌性，讓台灣產業更加蓬勃發展。今天現場有來自各國的代表，相信台灣推動資安的經驗，也有助於未來與各國互助交流，建立彼此更緊密的夥伴關係。

▼總統賴清德15日出席「CYBERSEC 2025 台灣資安大會開幕式」。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德15日出席「CYBERSEC 2025 台灣資安大會開幕式」。（圖／總統府提供）

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