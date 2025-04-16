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少女超商遇跟蹤狼！一路偷拍還闖入公寓　她嚇壞衝回家鎖門報警

記者張君豪／新北報導

新北汐止區樟樹一路居然有跟騷惡狼尾隨未成年少女，甚至打算闖入公寓內引發少女驚恐！事後公寓住戶在門口張貼拍到歹徒的監視器畫面公告示警，對此汐止警方證實：15日13時許在汐止區樟樹一路某公寓發生一名黑衣男尾隨未成年少女離譜情事，該男尾隨過程還持手機拍攝少女，甚至一路跟進公寓內，警方目前依涉犯跟騷法和入侵住宅罪嫌展開調查。

▲汐止警方調閱監視器鎖定跟蹤少女的黑衣人。（圖／記者張君豪翻攝）
▲汐止警方調閱監視器鎖定跟蹤少女的黑衣人。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：被害少女住在該路段某公寓4樓，15日下午少女剛到超商買完東西準備返家，卻遭到後方一名黑衣中年男子尾隨，該男形跡可疑，跟蹤少女過程還不斷持手機拍攝，更誇張的還跟隨少女進入住家公寓內，嚇得少女飛奔上樓鎖門，少女著急向家人反映遭跟騷情事，當天就報警提告涉犯跟騷法、入侵住宅等罪嫌。

汐止警方受理案件後、調閱周遭監視器，鎖定黑衣男騎車到超商目擊少女購物後，懷疑他見到少女後臨時起意跟蹤，警方已鎖定涉案人身分，將依規定傳喚到案說明，也呼籲民眾放心，警方定會依法究辦。

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